Ivete Sangalo faz dueto com Mateus Aleluia no disco Obatalá

Ivete Sangalo divide os vocais com Mateus Aleluia na faixa Olawa Mi

Um dueto entre Ivete Sangalo e Mateus Aleluia é um dos destaques do álbum Obatalá: Uma Homenagem à Mãe Carmen, que será lançado no dia 4 de setembro, no Terreiro do Gantois. Além deles, o disco conta com nomes como Marisa Monte, Jorge Ben Jor, Alcione, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, Nelson Rufino, Daniela Mercury, Matheus Aleluia, Carlinhos Brown, Lazzo Matumbi, Margareth Menezes e Márcia Short. O álbum homenageia Mãe Carmen do Gantois e conta com 19 faixas, a maioria em yorubá, com músicas que saúdam os orixás. Idealizado por Iuri Passos, Yomar Asogbá e Luciana Baraúna, integrantes do Grupo Ofá e filhos do Gantois, o trabalho tem direção geral de Flora Gil. Na faixa Olawa Mi, Ivete e Mateus unem suas vozes em saudação ao orixá Oxagiayan.



Foco na paz

Mateus Aleluia e Flora Gil, diretora do disco Obatalá

De acordo com Flora Gil, o álbum é um registro importante das tradições do Candomblé para a posteridade, focado na paz e no respeito. “Este trabalho tem o objetivo de dividir o conhecimento, de partilhar, e é um registro histórico das canções que foi quase todo gravado na Bahia e patrocinado por amigos que respeitam o candomblé, a Bahia e suas tradições”. Ainda segundo a empresária, vários exemplares do álbum físico serão distribuídos para algumas casas de candomblé. O trabalho também estará disponível nas plataformas digitais.



Naufrágio do ferry

A Secretaria de Turismo do Estado confirmou, com exclusividade a coluna, que a data para o naufrágio do ferry-boat Agenor Gondilho está marcada para o dia 19 de outubro. Os últimos detalhes para a operação foram tratados pelo secretário Fausto Franco, com o capitão dos Portos, Márcio Gomes Amaral, e o capital-tenente, Herbert Bruno da Cunha França. Na ocasião, foram dadas orientações que incluem desde a vistoria do ferry até as normas de segurança, que serão colocadas em prática no momento do naufrágio. O local escolhido é a Baía de Todos-os-Santos, próximo à região do Yatch Clube e do Corredor da Vitória, e o objetivo da ação é incentivar o turismo de mergulho ou subaquático.

Ferry Boat Agenor Gordilho será afundado na Baía de Todos-os-Santos

Diva

A cantora paulistana Mônica Salmaso faz show no Teatro Castro Alves (TCA), no dia 26 de setembro, às 21h, onde irá apresentar as 14 canções do seu último álbum Caipira. Fruto de uma pesquisa iniciada em 2003, o repertório faz uma viagem às origens da música brasileira. O espetáculo integra turnê nacional que começou no último mês de junho e já passou por capitais como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife.

Cantora paulistana Monica Salmaso volta às raizes caipira

Então é Natal

A empresária Vera Pontes convidou a decoradora Celeste Leão para assumir a curadoria de uma exposição de Mesas de Natal que acontece entre os dias de 5 e 13 de outubro, no Pestana Convento do Carmo.

Celeste Leão e Vera Pontes realizam exposição de mesas de Natal no Carmo

Da Vinci

Será aberta na próxima terça-feira (27), às 19h, na Sala Contemporânea do Palacete das Artes, a exposição O Gênio dos Gênios, que homenageia os 500 anos da morte de Leonardo Da Vinci. De autoria do engenheiro Thales de Azevedo Filho, a mostra é composta por cerca de 60 obras, entre maquetes, reproduções de pintura, além de uma linha do tempo de Da Vinci, e uma instalação de um Anemômetro de tubos cônicos. A exposição ficará em cartaz até o dia 27 de setembro.

Uma das peças que estará na exposição O Gênio dos Gênios



Caruru

Sidney Quintela está preparando uma superfesta para comemorar os 20 anos do seu escritório SQ+ Arquitetos Associados. A festança será no dia 10 de setembro, na sede da empresa, na Ladeira da Barra, com direito a música e ao tradicional caruru que oferece todos os anos aos clientes, funcionários e amigos. O evento começará ao meio-dia e, ressalta o arquiteto, “não tem hora para acabar”.

Com carreira internacional Sidney Quintela celebra 20 anos de arquitetura

Dose dupla

O coreógrafo Vavá Botelho vai desembarcar com o Balé Folclórico da Bahia, no dia 1º de setembro, no auditório do Museu de Arte de São Paulo (Masp) para apresentar o espetáculo Herança Sagrada – A Corte de Oxalá. O Balé fará duas sessões neste dia, encerrando a Semana Paulista de Dança.

Balé Folclórico da Bahia se apresenta em São Paulo

Arte no MAM

A artista plástica Ana Elisa Egreja expõe no MAM-BA

Depois de Adriana Varejão e Vik Muniz, agora é a vez da artista plástica paulistana, Ana Elisa Egreja ocupar os salões do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) com sua primeira mostra individual. Intitulada Fabulações, a expo vai apresentar 18 pinturas que marcaram a sua trajetória e outros três trabalhos inéditos, sendo que um deles, apelidada de Cobogós, é uma instalação composta por 169 telas.

Natureza morta de Ana Elisa Egreja que estará na exposição do MAM-BA