Ivete Sangalo no Festival Planeta Atlântida

Ivete Sangalo em festival gaúcho (Foto: Divulgação)

A 26ª edição do Festival Planeta Atlântida, que ocorre dias 3 e 4 de fevereiro de 2023, na Saba, em Atlântida, litoral norte do Rio Grande do Sul, anuncia as atrações desta edição, reforçando a diversidade de estilos musicais que marca a maior festa do sul do país. Entre os ritmos que vão embalar os planetários estão o pop, funk, trap, sertanejo, rap, pagode, rock, música eletrônica e o axé de Ivete Sangalo, que mais uma vez se fará presente. Aliás, Ivete é a única artista dessa cena baiana que conseguiu romper a barreira e conquistar o povo gaúcho. Acompanhando os maiores sucessos do momento e atendendo aos pedidos do público, o festival vai reunir os mais expressivos nomes nacionais de cada gênero musical ao longo dos dois dias de evento. Entre os quais Vintage Culture, Jota Quest, Luan Santana, Ludmilla, Luísa Sonza, Jão, Dilsinho, Gloria Groove, Armandinho, Gilsons, Charlie Brown Jr. 30 anos e Melim entre outros.

Festival da Guitarra Elétrica

Mou Brasil é um dos destaques do evento (Foto: Divulgação)

O GUITARRASSA - Festival Internacional da Guitarra Elétrica, realizado de 8 a 10 de dezembro no MAM-BA, faz uma brincadeira unindo o nome do instrumento (guitarra) à sigla de Salvador (SSA). Para quem não sabe, a guitarra foi inventada no Brasil praticamente ao mesmo tempo que nos USA - lá por Les Paul e em Salvador, por Dodô e Osmar - nos anos 40 do século XX. O festival vem resgatar a importância histórica e o protagonismo da cidade na história do instrumento, realizando, além de shows com guitarristas brasileiros, a exemplo do baiano Mou Brasil, e masterclasses. E há ainda a contrapartida social do projeto: aulas-show com Aroldo Macêdo, um dos filhos de Osmar, sobre a História da Guitarra Baiana. Veja programação completa no @guitarrasa.





Produtor do CarnAustrália em Salvador

Danilo Pedreira do CarnAustrália (Foto: Divulgação)

Desembarca na cidade, depois de sete anos sem curtir o Carnaval de Salvador, o produtor Danilo Pedreira, que é organizador do CarnAustrália em parceria com Gustavo Andrade. Ele manda avisar que vem para alinhar com os artistas para a edição 2024 do CarnAustrália, em Brisbane, e organizar um calendário para futuras apresent

Gamboa Abissal

Amanhã, a ocupação Gamboa Abissal promove a 2ª edição do Abissal Convida, com show de DiCerqueira, às 19h, em formato híbrido. O rapper e ator é membro integrante do Coletivo Afrobapho, formado por jovens LGBTQIAP+ negros e periféricos.

TUM-TUM-TUM*

1 O Bloco Reduto do Samba, que vai desfilar no Carnaval 2023 no Circuito Osmar Macedo (Campo Grande-Avenida) como o tema ‘20 Anos de Samba’, confirmou o cantor e compositor Xande de Pilares. Um dos grandes representantes do samba na atualidade, o sambista carioca vai puxar o trio com repertório de seus shows, com muito samba de raiz, partido alto, choro, romântico e carnavalesco.

2 A última edição do projeto ‘Flavinho e a Casamba’ 2022 acontece no sábado (3 de dezembro) no Mahi Mahi, Corredor da Vitória. O evento, que conta com quatro horas de show, já entrou para a lista daqueles que são fãs do samba de roda, mas não abrem mão do swing do pagode baiano. Sem falar do cenário natural que é a bela Baía de Todos-os-Santos.

3 O estourado Tierry, um dos maiores hit makers do Brasil, gravado por grandes nomes do axé e da música sertaneja, estreia nesta sexta-feira nas plataformas digitais o clipe de Fica Triste Não, faixa do novo EP Rolê de Milhões Volume 3. Com certeza, mais uma vez esse baiano, que fez parte do grupo Fantasmão, vai bombar.