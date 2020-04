Ivy analisa comportamento de Babu e dá veredicto: 'ele melhorou'

O retorno de Babu em seu oitavo paredão, recorde histórico do BBB, tem feito os participantes remanescentes se refletirem sobre o ator. Mari Baianinha e Ivy também tentaram traçar uma estratégia e conversaram sobre a força do ator dentro do confinamento.

"Estamos ferradas. Como fazer pra não ir nós duas? Mas acho que o Babu não vai mais, porque quem vai votar nele? Só se você votar. Então não sei", comentou Mari. "Eu não, o homem melhorou. Já votei o programa todo nele", avaliou mari.

Mari concordou, e disse que já está longe da mira de Babu há várias semanas. "Eu não voto nele desde quando o Pyong saiu. Uma semana antes daquilo eu parei, se não me engano. E acho que ele não vota em mim agora também".