Ivy é ‘cancelada’ por internautas após frase polêmica no BBB20

Os internautas não gostaram nada de uma fala da modelo fotográfica Ivy Moraes, 27 anos, do Big Brother Brasil (BBB 20) em uma conversa com as outras sisters, na noite deste domingo (8) após a formação do Paredão. No início da tarde desta segunda (9), a hashtag #ForaIvy estava entre os assuntos mais comentados no Twitter.

O grupo conversava sobre as atitudes do ator Babu Santana, 40, na casa mais vigiada do país. "Eu não consigo falar com ele porque tenho medo dele surtar e começar a gritar”, disse Ivy. “A gente tem medo de conversar com o cara”, concordou Flayslane.

Marcela e Mari também opinaram. Ivy relembrou o desentendimento de Babu com Daniel depois da Prova do Anjo: "Tudo bem que o Dani o chamou de idiota, mas ele (Babu) veio fazendo um escândalo", disse.

O público, porém, repudiou a fala da modelo e subiu a tag #ForaIvy, que ficou horas entre os assuntos mais comentados do Twitter.