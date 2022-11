Iza lança projeto para premiar empreendedores negros

A cantora Iza lançará um edital que irá selecionar projetos de empreendedores negros nos segmentos de alimentação, entretenimento, beleza, moda e negócios de impacto social. O projeto será apresentado no dia 20 de novembro, durante o show da cantora na Concha Acústica, em Salvador.

Idealizadora do projeto, Iza vai disponibilizar meio milhão de reais para potencializar iniciativas de pequenos empreendedores negros de todos o Brasil.

“Sempre quis investir em um projeto que impactasse os empreendedores negros brasileiros efetivamente e a pandemia, que afetou diretamente a classe trabalhadora, me fez refletir em como eu poderia usar a minha representatividade para ajudar essas pessoas que sofrem tanto com a disparidade do acesso às oportunidades e à inserção ao mundo produtivo”, conta IZA.

As inscrições serão 100% online e poderão ser feitas até 11 de dezembro através do formulário disponível. Haverá também conteúdo informativo em todas as redes e suporte para possíveis dúvidas. Serão 20 finalistas (5 em cada categoria), que receberão oficinas de formação em empreendedorismo, e 2 vencedores por categoria.

A escolha dos projetos será feita por um conselho próprio, formado por profissionais do IDBR, e por jurados especialistas pretos em cada área. A premiação será em abril de 2023 e o repasse no mês seguinte. Todas as informações estarão disponíveis nas redes do IBDR e de Iza.

Com intuito de potencializar e dar visibilidade a empreendedores que residem nas regiões Norte e Nordeste do país, o edital destinará 50% das vagas para empreendimentos localizados em estados dessas regiões.

Sendo assim, dos 20 finalistas, pelo menos 10 (2 por categorias) serão obrigatoriamente do Norte e Nordeste, e dos premiados pelo menos 5 (1 por categoria) serão de estados dessas regiões.

O projeto foi criado principalmente com a ideia de, além da premiação, contribuir com o comprometimento racial, o desenvolvimento de lideranças negras e a qualificação dos empreendimentos a partir das expertises: Educação Financeira, Marketing Digital, Planejamento de Negócios, Técnica de Negociação e Precificação, Regularização de Negócios e Pitch com alguns dos jurados especialistas.

Iza tem em sua avó a primeira referência de empreendedora preta. Essa memória nos leva para a Isabela Cristina mais jovem, com sonhos e projetos que queria realizar, mas não sabia como.

“Sou uma mulher negra, vinda do subúrbio carioca e sei da realidade da população negra periférica. Por isso quis investir meu tempo e meu dinheiro nesse projeto que abre espaço para que algumas pessoas avancem em seus sonhos, além de propiciar a capacitação de muitos empreendedores. Espero que, com isso, eu consiga ajudar na inclusão dos profissionais pretos no mercado de trabalho e que eu possa inspirar outros artistas a investirem também”, completa.

Categorias

Podem ser inscrever empreendedores pretos ou pardos, segundo a classificação do IBGE, com mais de 18 anos, residentes em território brasileiro e com MEI ou ME ativo em um dos segmentos:

Alimentação | empreendimentos com ou sem sede física que produza alimentos diversos no ramo de alimentação, gastronomia e/ou culinária;

Entretenimento | produtoras de audiovisual, música, artes cênicas, literatura, artes digitais e afins;

Beleza por Risqué | profissionais que atuam na valorização da estética negra, empreendimentos que atuam com produtos para pele e cabelos;

Moda | promoção, valorização e fortalecimento de modas afirmativas e inclusivas, como, por exemplo, a moda afro-brasileira, plus size, acessório, joias artesanais e outros;

Negócios Sociais | negócios de impacto social e/ou ambiental, liderados por empreendedores sociais que possuam ações, projetos, programas e produtos que atuem com a transformação social ou ambiental positiva, ao mesmo tempo em que possibilitam a geração de renda.

Dia da Consciência Negra | Show em Salvador

A iniciativa será anunciada oficialmente domingo, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, durante um show que IZA apresentará na Concha Acústica, em Salvador.

O show será marcado também pela iniciativa de abrir portas e caminhos para o protagonismo cultural negro, onde o palco da cantora se torna uma ferramenta de acesso e empoderamento para artistas negros em ascensão na cena cultural afro-brasileira.

Afrobapho, Jeff, Luiza Nascim, MC Tha, Nêssa, Raquel Reis, Uana e WD dividirão o palco com a voz, a dança e a excelência de jovens artistas pretos. A apresentação que antecede o show de abertura da cantora IZA será patrocinado por Devassa e marca as comemorações ao mês da Consciência Negra, data criada pelo Movimento Negro na década de 1970 e que homenageia o líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, símbolo da resistência preta no Brasil.

Com direção musical de Mahal Pita e coreografia e balé de AfroBapho, o show celebrará o PRETAGONISMO. Protagonismo do povo de pele preta, povo que tem o poder de criar novos mundos. Da criatividade, da voz, da cor, do movimento, da cultura e do axé. Um momento de orgulho e exaltação da cultura preta, de enaltecimento da criatividade brasileira na música, que é um dos principais pilares trabalhados por Devassa no seu posicionamento “Tropical Transforma”.

Depois do show de IZA, todos se encontrarão no palco para cantarem “Fé”, single recém-lançado pela cantora, e reforçarão a mensagem construída durante o espetáculo e pelo projeto “Entra na Roda”.