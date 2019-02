Já em clima de Carnaval, Filhos de Gandhy se apresentam no metrô

Imagina a seguinte situação: você está voltando do trabalho para casa ali no finalzinho da tarde e quando chega até a estação de metrô se bate com vários filhos de Gandhy cantando e tocando suas cornetas, chocalhos e agogôs. Parece um daqueles sonhos loucos que você tem quando chega em casa cansado e só faz dormir, mas sabe o que é melhor? Foi algo real e aconteceu nesta sexta-feira (22), no metrô de Salvador.

O Gandhy foi o primeiro grupo a se apresentar no Metrô Folia, uma ação de pré-Carnaval feita pela CCR Metrô para colocar os baianos ainda mais no clima da festa. O grupo puxou o seu afoxé em 4 das 20 estações do metrô soteropolitano: Pirajá, Acesso Norte, Imbuí e, por último, tocou na Estação Aeroporto.

Pego de surpresa por seu bloco favorito em plena Estação Imbuí, o carregador Cláudio Freitas, 37, foi uma das pessoas que curtiu a folia em pleno transporte público. Ele conta que estava um pouco apressado para chegar em casa, no bairro do Cabula, mas não resistiu ao toque do agogô e parou alguma minutinhos para ver a apresentação do Gandhy.

"Eu saio no bloco faz 20 anos. Esse ano foi colado de novo. Achei muito bonita a iniciativa porque liga o modo verão e homenageia esse grupo tão bonito", contou o carregador.

Claudio aprovou iniciativa (Foto: Vinícius Nascimento/CORREIO)

Segundo a CCR, cerca de 350 mil pessoas utilizam diariamente o metrô de Salvador. Até o carnaval, outras três apresentações semelhantes à de hoje ainda vão acontecer nas estações da cidade. Os artistas ainda não estão confirmados, mas as datas já foram definidas: nas próximas quarta (27), quinta (28) e sexta (1º).

Uma das celebridades do dia foi Mazinho do Gandhy, que frequenta o bloco desde que timja apenas três anos de idade. Hoje, já com 37 ele está desempregado e sobrevive fazendo bicos, mas não larga o bloco de jeito nenhum. "Aqui é meu grande amor, minha história", contou Mazinho.

Neste ano, o bloco dos Filhos de Gandhy comemora seu aniversário de 70 anos. Para homenageá-los, além de levar o tapete branco da paz para dentro das estações, o Metrô preparou uma exposição fotográfica assinada por Christian Cravo, que fica em cartaz nas estações Pirajá, Imbuí e Aeroporto até o próximo dia 8 de Março.

