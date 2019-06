'Já estava no limite, perdendo força', diz atleta que se afogou na praia do Corsário

Os nadadores Sidney Sobral, 41 anos, e Olivato Macêdo, 39, se afogaram na manhã desta quarta-feira (5), na praia do Corsário, entre os bairros Pituaçu e Boca do Rio, em Salvador. Os dois

A dupla treinava para uma prova da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), quando Olivato teve câimbra. Em uma tentativa de salvar o colega, Sydney também foi arrastado por uma corrente marítima.

“Já estava no limite, perdendo força, porém a velocidade no socorro evitou uma fatalidade”, desabafou Olivato.

A dupla foi salva pelo Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar, que usou um helicóptero no resgate, para levar os nadadores até a faixa areia. “Foi verificado o estado de saúde das duas pessoas e prestados os primeiros socorros“, disse o comandante do Graer, coronel Renato Lima.

A startup baiana i4sea, que atua em conjunto com o 2º distrito naval da Marinha do Brasil, já havia avisado que Salvador e Região Metropolitana apresentariam ventos de aproximadamente 20 nós (40 km/h) a partir do fim da tarde desta quarta e que o mar deveria ser evitado.