Já sequestrado, ganhador da Mega mandou áudio pedindo para gerente liberar dinheiro

O ganhador da Mega-Sena que foi assassinado no interior de São Paulo chegou a mandar áudios para o gerente do banco pedindo que autorizasse uma transferência de R$ 3 milhões de sua conta. Jonas Lucas Alves Dias, que morreu após ser espancado em Hortolândia por bandidos que o sequestraram para roubá-lo, fez o pedido já quando estava em poder da quadrilha.

A Polícia Civil tem os áudios enviado por Jonas. Ele faturou R$ 47,1 milhões em um sorteio da Mega-Sena em 2020 e foi alvo de bandidos na última semana. Dois suspeitos foram presos e outros dois seguem foragidos.

"Não chegou nada do comprovante, consegue agilizar isso pra mim?", pede Jonas em uma das mensagens de áudio. "Tô aqui na fazenda, preciso fechar isso aqui hoje", acrescenta, em outra mensagem.

A delegada Julicana Ricci, da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Piracicaba diz que não há dúvida que Jonas estava sendo pressionado pelos bandidos.

"Ele estava subjugado, isso nós temos certeza. Pede transferência bancária, que obviamente foi negada porque o valor era irreal para ser transferido sem ser presencialmente", disse, segundo o G1.

Imagens de câmeras de segurança mostraram como foi o dia de Jonas no dia 12 de setembro, quando o crime aconteceu. Ele saia de casa diariamente antes das 6h para ir até a padaria do bairro, andando. No dia 12, câmeras registraram Jonas no estabelecimento. Ele comprou, pães, um suco, uma esfiha e saiu.

Mesmo milionário, Jonas mantinha sua rotina de antes e tinha uma vida relativamente humilde. "Era uma pessoa muito rica e levava uma vida muito simples. Ele ganhou na Mega-Sena R$ 47 milhões em 2020, não mudou de casa, continuou frequentando exatamente os mesmo lugares, com os mesmos hábitos", acrescenta a delegada.

Jonas deixou os pães com a irmã e saiu para caminhar, momento também registrado por câmeras na rua. O carro com um dos criminosos passou por ele, mostram as imagens. A polícia acredita que os bandidos conheciam a rotina e os caminhos que Jonas percorria.

Uma imagem mostra dois veículos suspeitos circulando pelo bairro. A polícia acredita que pouco depois Jonas foi sequestrado.

Ele ficou cerca de 20 horas com os bandidos, que conseguiram roubar R$ 20,6 mil da conta dele, com saques e transferência. Imagens mostraram um dos suspeitos indo até o banco com o cartão de Jonas. Espancado, Jonas foi abandonado às margens da Rodovia Bandeirantes, mas não resistiu aos ferimentos.

Os dois presos foram identificados como Rogério de Almeida Spínola, de 48 anos, e uma mulher que teve só o prenome informado, Rebeca, de 24 anos. Marcos Vinycius Sales de Oliveira, 22, e Roberto Jeferson da Silva, 38, estão foragidos.

Rogério já tem passagem por roubo, furto, homicídio, estelionato e lesão corporal. Ele ficou 15 anos preso, saindo da cadeia em dezembro do ano passado. Ele nega envolvimento no crime. Já Rebeca foi a pessoa para a qual os bandidos transferiram parte do dinheiro da vítima. Ela disse à polícia que foi "abordada" por dois homens que a levaram até um banco para abrir uma conta.