Jabuticabas no apê? Veja como criar plantas frutíferas dentro de casa

Tudo começou quando eu comecei um projeto de urban jungle em apartamento e eis que recebi como sugestão para um cantinho da varanda uma jabuticabeira! “Oxente, aquela árvore que tem mais de 10 metros de altura e leva anos para começar a produzir frutos?!!”, indaguei com a fita métrica balançando nas mãos.

Depois do susto inicial, recebi uma espécie “híbrida” de jabuticabeira, produzida a partir de sementes alteradas geneticamente e que ainda passa por um longo processo de cultivo para chegar “miniaturizada” nas lojas. Uma saga que faria inveja ao clássico filme de 1989, quando um cientista encolheu os filhos adolescentes. Mais detalhes sobre essa maravilhosa variação você conhece próxima sexta-feira, já que o mês de outubro vai ser inteiramente dedicado ao cultivo de árvores frutíferas em vasos aqui, na coluna SE PLANTE.

Um dos países mais ricos em biodiversidade no mundo, o Brasil é celeiro de espécies nativas de árvores frutíferas, como goiabeira, maracujazeiro, pitangueira e a própria jabuticabeira. O que não faltam são opções frondosas, de frutos saborosos e clima tropical. Mas o que já era bom ficou ainda melhor com o aprimoramento das técnicas de cultivo, que entregam ao mercado de plantas ornamentais cada vez mais opções de frutíferas em menor porte, mais resistentes às doenças, produzindo mais cedo e mais vezes por ano.

No vídeo de hoje, vamos conhecer algumas dessas técnicas, sendo a enxertia a mais comum delas. Há cuidados gerais também, como a necessidade de algumas horas de luz solar direta sobre as copas, hidratação constante e adubação rica em fósforo (a sigla "P" dos adubos NPK), que é o macronutriente responsável pela frutificação e formação de sementes.

Os cuidados variam de espécie para espécie, é claro. Algumas podem se desenvolver com até 4 horas de sol e outras necessitam de sol pleno. Mas a melhor parte é que você não vai precisar se preocupar com podas frequentes de copas e raízes. São frutíferas projetadas para cultivo em vasos a partir de 20 litros e, no mínimo, 40 centímetros de diâmetro. Quanto maior o vaso, melhor a planta vai se desenvolver. Então, se plante e já dá um play aí!

Neste mês, você vai se apaixonar por essas incríveis frutíferas aqui no site às sextas-feiras e ainda vai poder tirar suas dúvidas num programa ao vivo dedicado ao tema, dia 27 de outubro, às 14h, ao vivo no Instagram do @correio24horas!