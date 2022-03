Jacaré canibal gigante invade campo de golfe com rival amoroso na boca; vídeo

Um jacaré americano canibal de aproximadamente 6 metros de comprimento invadiu um gramado de um clube onde fica um campo de golfe da Flórida, nos Estados Unidos, com um jacaré menor na boca.

O réptil, apelidado de Vovô, é visto carregando o rival em sua boca enquanto passeia, triunfante, pelo local. O episódio ocorreu em 8 de março e foi registrado por Julie Marchillo Smith, moradora de Lakeland. Ao fundo, é possível ouvir pessoas impressionadas: "Nunca tinha visto isso!"

Um especialista do Museu de História Natural da Flórida, ouvido pela "Newsweek", comunicou que é um comportamento normal dos jacarés machos canibais ficarem agressivos durante a época de acasalamento, e matarem rivais menores. A temporada de reprodução do aligátor geralmente começa em abril, e a época do acasalamento se dá entre maio e junho.

"Jacarés menores geralmente evitam áreas onde vivem grandes jacarés. Isso pode ser porque suas necessidades ecológicas são diferentes, mas também para que eles não sejam comidos pelos jacarés maiores", explicou o especialista.

Há mais de 1 milhão de jacarés do tipo vivendo na Flórida. O canibalismo ajuda a reduzir a superpopulação em algumas áreas.