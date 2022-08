Jacaré evita 'oba-oba' em luta do Bahia pelo acesso: 'Não pode acomodar'

Cada vez mais perto de voltar à primeira divisão do Brasileirão, o Bahia conta as horas para confirmar o acesso. Mas, apesar da boa fase da equipe - atual vice-líder da Série B -, o atacante Vitor Jacaré pede calma e pés no chão em busca do principal objetivo na temporada.

Entrevistado no CT Evaristo de Macedo na manhã desta terça-feira (30), Jacaré explicou que o elenco não pode se acomodar para evitar surpresas negativas. Com 44 pontos, o tricolor está a nove do Londrina, quinto colocado, restando 12 rodadas para o fim do torneio.

"É uma vantagem boa para o quarto e quinto colocados, mas a gente tem que manter o trabalho que temos feito no dia a dia. Pé no chão, porque tenho certeza de que logo logo a gente vai estar comemorando", disse.

“Um comportamento bom que a gente vem tendo, fazendo bons jogos dentro de casa, com apoio da nossa torcida. A gente tem que manter o pé no chão, cabeça no lugar. Manter o comportamento ou até mesmo melhorar, para que a gente possa conseguir nosso objetivo o mais rápido possível", completou.

Contratado para a Série B, Vitor Jacaré tem oscilado entre a titularidade e a reserva no tricolor, mas nos últimos jogos foi escolhido pelo técnico Enderson Moreira e retribuiu em campo a confiança depositada. Na vitória sobre o Vasco, por 2x1, ele foi um dos destaques.

"Eu avalio a minha passagem como boa, tenho muito a melhorar. Mas cheguei sem nome, com muitas pessoas desconfiando. Todo mundo sabe que para os jogadores que ainda não construíram uma carreira sempre vai ser assim, mas temos que mostrar o nosso valor dentro de campo", afirmou.

A próxima chance para Jacaré ajudar o Bahia a ficar ainda mais perto do acesso será nesta quarta-feira (31), quando o Esquadrão visita a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli.