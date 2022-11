Jacobina: chuva prevista para todo o mês cai em uma noite e deixa cidade alaga

Uma forte chuva, na noite desta quinta-feira (3), deixou dezenas de ruas alagadas pela cidade de Jacobina, no norte do estado. Segundo o prefeito do município, Thiago Dias, todo o volume de chuva esperado para todo o mês de novembro caiu em apenas uma noite. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a água também invadiu o Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho.

Em Salvador, onde participou de um evento com o governador Rui Costa e o governador eleito Jerônimo Rodrigues, Dias disse que o município está em alerta e que acionou equipes da prefeitura para atender os moradores durante a madrugada.

"Já estamos em contato com todas as estrutruras do município: a brigada florestal, a guarda municipal, defesa civil, corpo de bombeiros e toda a equipe da prefeitura. Estamos atentos e tomando todas as medidas. Amanhã entraremos com recursos que atendam à toda população", disse retornado para o município.

Estragos

Os moradores registraram, nas redes sociais, imagens dos alagamentos. Pacientes e acompanhantes que estavam dentro do Hospital Antônio Teixeira Sobrinho (HMATS), na Praça 2 de Julho, filmaram inundações pelos corredores e vazamentos de água pelo teto. "O hospital tem uma dificuldade há muito tempo e é por isso que nós estamos programando uma requalificação e já estamos cuidando dos pacientes", disse o prefeito.

Em nota, a Secretaria da Saúde de Jacobina informou que a força da chuva provocou um dano no telhado do hospital municipal gerando uma infiltração que afetou os leitos 36, 37, 38, 39, 41 e 42.

"Todos os pacientes foram imediatamente transferidos para outros leitos, sem nenhum prejuízo nos seus respectivos tratamentos", diz o texto. Ainda de acordo com a nota, servidores municipais estiveram no local para planejar as ações imediatas de reparos no telhado. As obras devem ser iniciadas nesta sexta-feira (04).

O muro anexo ao Serviço Social do Comércio (Sesc), que fica em Jacobina, na Rua Antônio Vieira de Mesquita, no bairro Félix Tomaz, desabou. Parte dos escombros ficaram espalhados na pista.

Foto: Otto Moreno Notícias

O Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro também ficou alagado. Segundo professores e alunos, não haverá aula nesta sexta-feira (4).