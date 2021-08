Jacobina recebe feira de artesanato neste final de semana

Jacobina será a terceira cidade a receber a Feira Artesanato da Bahia, neste final de semana (4 e 5 de setembro. O evento, que já passou por Lençóis e Maragogipinho, vai acontecer na Praça Rio Branco, das 10h às 21h.

Em cada edição, o evento promoverá a exposição e a comercialização de produtos de artesãs e artesãos, aquecendo o turismo e valorizando a cultura de cada região.

“Estamos com uma expectativa muito positiva para esta terceira Feira Regional do Artesanato da Bahia, agora em Jacobina. Convidamos artesãs e artesãos da região a participar deste momento ímpar de fortalecimento do artesanato baiano. As feiras são oportunidade de geração de renda para o segmento, que foi fortemente atingido pela pandemia”, diz Ângela Guimarães, coordenadora de Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

(Foto: Divulgação)

A feira segue protocolo municipal de combate à covid-19, incluindo uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento entre os stands e exigência de que os expositores já estejam inteiramente vacinados.

Depois de Jacobina, o evento segue visitando as cidades de Vitória da Conquista (11 e 12/09), Cachoeira (17 e 18/09), Juazeiro (24 e 25/09) e Porto Seguro (02 e 03/10).

A realização da Feira Artesanato da Bahia é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Setre, em parceria com Associação Fábrica Cultural. O evento conta com o apoio das prefeituras municipais.