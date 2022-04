Jadson e Lazaroni podem desfalcar o Vitória na estreia na Série C

Dois jogadores podem desfalcar o Vitória na estreia da Série C do Brasileiro. O meia Jadson e o lateral esquerdo Lazaroni são dúvidas para a partida contra o Remo, sábado (9), às 17h, no estádio Baenão, em Belém. A informação foi publicada inicialmente pelo site Galáticos Online e confirmada pelo CORREIO.

Jadson se queixou de incômodo na lombar e Lazaroni de dor muscular. O primeiro participou da primeira parte do treinamento de terça-feira (5), mas foi poupado da segunda. Já o lateral ficou fora das atividades. Os dois serão reavaliados pelos médicos. Camisa 10 e capitão do time, o meia foi titular durante todo o começo dessa temporada.

Já o lateral esquerdo foi contratado para a disputa da Série C e vivia a expectativa de estrear com a camisa vermelha e preta. Ele chegou à Toca para substituir Vicente, que se lesionou e não terá condições de disputar o torneio nacional.

Salomão é o substituto imediato para a lateral esquerda, mas o lateral direito Iury também pode ser improvisado na posição, como aconteceu no triunfo por 2x0 contra o Glória-RS, que garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. A vaga de Jadson poderia ser ocupada por atletas com características diferentes dele, a exemplo do volante Alan Santos ou do meia-atacante Gabriel Santiago.

O Vitória tem mais três treinamentos antes do jogo contra o Remo, um deles acontece na manhã desta quarta-feira (6), na Toca do Leão.