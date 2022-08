Jair e Michelle Bolsonaro almoçaram com Guilherme de Pádua e mulher, diz colunista

O presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michelle Bolsonaro se encontraram, no último domingo (7), com Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, e da esposa dele, Juliana Lacerda. O casal presidencial visitou a igreja onde Guilherme é oastor em Belo Horizonte, e fizeram um almoço.

As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off.

O culto aconteceu por volta das 10h, e foi sucedido por um almoço reservado a poucos convidados. Lá, Juliana Lacerda tirou uma foto com a primeira-dama.

Ainda segundo a colunista, Guilherme e Juliana teriam pretensões políticas de futuramente receber cargos públicos e, por conta disso, ambos têm evitado deixar vazar na mídia a aproximação com o presidente e a primeira-dama, para que suas imagens não sejam associadas ao atual candidato à reeleição.