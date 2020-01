Jammil faz nesta sexta (3) seu primeiro luau de 2020

Levi Lima (divulgação)

O ano de 2020 já começa com a banda Jammil fazendo a festa do jeito que seus fãs gostam. Praia, festa e boa música. Assim será nesta primeira sexta-feira do ano (3). É o Luau do Jammil, na sede do Projeto Tamar em Praia do Forte (Mata de São João BA). O evento, que acontece pelo quarto ano consecutivo, é uma parceria entre a banda Jammil e Uma Noites e o Tamar, e conta também com ações sensibilização e educação ambiental. Na festa, o vocalista Levi Lima vai cantar sucessos como Resenha do Dread, Deixa Balançar e Celebrar. Os ingressos já estão à venda no aplicativo e no site ingressorapido.com.br, a partir de R$ 60 (meia entrada).O Projeto Tamar começou em 1980 a proteger as tartarugas marinhas no Brasil. Trabalha na pesquisa, proteção e manejo das cinco espécies.

Sem Sarau Du Brown em 2020

Um dos eventos de maior conceito e prestígio do Verão baiano, infelizmente não vai acontecer este ano. Falo do Sarau Du Brown, comandado pelo cacique Carlinhos Brown, que costumava levar multidões ao Museu du ritmo, no Comércio, para curtir música da melhor qualidade. Uma pena mesmo! Vamos torcer para que em 2021 o Sarau volte firme e forte. Enquanto isso, Brown vai tocando sua carreira tanto na televisão, onde continua sendo jurado do The Voice Kids na Globo, e o bloco de Carnaval que ele vai comandar em São paulo, onde também será homenageado.

TUM-TUM-TUM*

Afrocidade A banda Afrocidade (1) realiza neste sábadoseu Afrobaile no Pelô, às 21h, no Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho, com convidados especiais. A festa, idealizada e produzida pelo grupo há cinco anos em Camaçari, traz para o palco o que há de mais novo nas expressões musicais africanas, embalado pela força e pela musicalidade do pagode baiano.

Jegue Folia O Jegue Folia, micareta da cidade de Marcelino Vieira (RN) chega à sua 19ª edição, que será realizada de amanhã até domingo.

Abrindo o evento, no primeiro dia, está o veterano Bell Marques.No sábado, a festa continua com o show da banda Psirico. no domingo, 05, é a vez da Banda Eva (2).

Carnaustrália De Brisbane, Austrália, o querido Danilo Pedreira mandou avisar que a edição 2020 do Carnaustrália (3) será realizado em setembro e não mais em março, como ocorreu nas duas primeiras edições.O evento é organizado por ele sua mulher Paula Ma- galhães e o sócio baiano Gustavo Andrade.

O Verão de Armandinho

O ano que se inicia será muito produtivo para o multi-instrumentista Armandinho Macedo. Considerado um dos maiores guitarristas do mundo, ele vai comandar com seus irmãos as comemorações dos 70 anos da invenção do trio elétrico,criado por seu pai Osmar Macedo e o parceiro Dodô.Além disso ele inicia a temporada dos seus Ensaios Elétricos dentro da programação de Verão do Café Rubi (localizado no Wish Hotel). Durante o mês de janeiro, ele se apresentará nos dias 16, 23 e 30. Em fevereiro, no dia 6. Sempre a partir das 20h30 e recebendo convidados especiais.