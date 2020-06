Jejum emagrece? Live no CORREIO nesta terça (2) explica os mitos e verdades 

Para quem tem o emagrecimento como objetivo os jejuns estão sendo usados como ferramenta de potencialização da redução de peso. Mas, será que ficar um intervalo grande de tempo sem comer funciona?



Esse é o tema da live Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (02), às 18h, no Instagram do Jornal CORREIO ( @correio24horas ).



O convidado é Gabriel Almeida, que é médico, escritor e palestrante. Ele é Diretor Técnico do Núcleo Dr. Gabriel Almeida, referência em tratamento da Obesidade há mais de 12 anos, onde já atendeu mais de 34 mil pacientes. Através da Academia Dr. Gabriel Almeida, ele já treinou mais de 130 médicos em protocolo de emagrecimento.

O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.