Jequié: motorista é flagrado com 7,5 kg de cocaína e 5kg de maconha em carro

Um motorista foi preso após ser flagrado transportando sete quilos e meio de cocaína e cinco quilos de maconha escondidos em uma manta, no banco traseiro do veículo que ele conduzia, um modelo Ford Ka, na última segunda-feira, na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. A droga foi apreendida por policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Jequié, durante a Operação Redução de Crimes Violentos Intencionais (CVLI).

Em nota, a polícia informou que equipes transitavam pela Avenida Toti Lomanto, quando avistaram um carro, modelo Ford Ka, em alta velocidade. O comandante da unidade, major Reinaldo Souza, informou que os policiais conseguiram interceptar o veículo na rua São Bento, no bairro de Alto do Cemitério.

“Durante a abordagem foram encontrados no banco traseiro, escondidos em uma manta, sete quilos e meio de cocaína e uma porção da mesma, além de cinco quilos de maconha. O criminoso e as drogas foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) da cidade”, disse o oficial. O homem foi autuado por tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça.