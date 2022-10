Jerônimo Rodrigues concede entrevistas e vai à missa em primeiro dia após eleição

No primeiro dia após o resultado da eleição para governador do estado, em que garantiu a vitória no segundo turno do pleito, Jerônimo Rodrigues (PT) concedeu entrevistas a emissoras de rádio e televisão e finalizou agenda de compromissos em uma missa na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador.

A lista de atividades começou a ser cumprida às 10h, com uma entrevista ao programa TVE Revista, na emissora TVE. Durante a conversa com o apresentador Raoni Oliveira, o petista agradeceu aos eleitores baianos pela candidatura e comentou sobre os seus planos para o governo, como o combate à fome.

"[Em] quatro anos dá para fazermos muito. [...] Nós temos que trabalhar a cidadania. As pessoas com fome não têm força para sonhar, lutar. Então queremos que essas pessoas sejam incluídas em um projeto nosso, de um Brasil decente e com esperança", afirmou.

A participação de 40 minutos também foi transmitida para o canal do YouTube da emissora e pela rádio Educadora. Após o almoço, Jerônimo partiu para a segunda entrevista do dia, na Record TV Itapoan, às 13h.

Jerônimo escolhe missa na Igreja do Senhor do Bomfim para encerrar compromissos desta segunda-feira (Foto: divulgação/ Ascom)

Encerrando a agenda, o governador eleito aproveitou para acompanhar a celebração de uma missa na Igreja do Senhor Bonfim, às 17h. Ele compareceu ao local acompanhado pela esposa Tatiana Velloso, pelo filho, João Gabriel e por seu vice-governador, Geraldo Júnior (MDB).

Antes de seguir para a celebração religiosa, Jerônimo ainda conversou com a imprensa, na Colina Sagrada, às 16h30.