Jerônimo Rodrigues visita cidades do Médio Sudoeste ao lado de Rui, Otto e Wagner

O candidato ao governo da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) visitou, nesta quinta-feira (25), as cidades de Itororó, Itapetinga Firmino Alves, Nova Canaã, Iguaí e Ibicuí, que integram o território de identidade Médio Sudoeste. Ao lado do candidato à reeleição ao Senado Otto Alencar (PSD), do governador Rui Costa (PT) e do senador Jaques Wagner (PT), o candidato realizou carreatas e finalizou a agenda com comício em Ibicuí.

Jerônimo agradeceu a receptividade da população durante sua passagem e citou o trabalho de parceria com os prefeitos da região. O candidato prometeu retribuiu o carinho com muito trabalho, caso seja eleito.