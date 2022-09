Jerônimo se irrita com pergunta sobre IDEB, e jornalista rebate: 'O senhor está sendo grosseiro'

Ex-secretário estadual de Educação, o candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) se irritou nesta quinta-feira (8) e perdeu a linha com a jornalista Silvana Oliveira, da Rádio Sociedade, ao ser questionado sobre os resultados ruins da Bahia no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) desde 2013.

Inicialmente, Jerônimo interrompeu a pergunta da apresentadora para argumentar que o PT criou o índice quando assumiu o governo federal. Em seguida, quando a jornalista pediu um aparte para concluir o questionamento, o candidato petista afirmou, em tom ríspido: "Deixa eu terminar, Silvana, por favor. Deixa eu concluir". Ao ser advertido pela própria entrevistadora de que estava sendo grosseiro, completou que respeita as mulheres, porque foi "criado por mulheres".

Ao falar sobre o assunto, Jerônimo, postulante ao Palácio de Ondina mesmo sem nunca ter disputado nenhum outro cargo, disse ainda que não aceitaria "ser pressionado" e que as informações sobre o índice, acessíveis a qualquer pessoa, "são deturpadas" no caso da Bahia.

A Bahia tem a pior educação no Ensino Médio, de acordo com o Ideb, criado para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. Além disso, o estado não consegue cumprir a meta do indicador para o referido nível escolar desde 2013.

Assista: