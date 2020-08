Jiboia adulta é encontrada por moradores em condomínio na Paralela

Moradores do Condomínio Amazônia, na Avenida Paralela, encontraram, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (13), uma cobra da espécie jiboia. Após o flagrante, a cobra foi isolada na quadra do estabelecimento residencial e a polícia foi acionada. Equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) da Polícia Militar e do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) da Guarda Municipal estiveram no local e o animal de idade adulta foi controlado pelos PMs e guardas municipais e colocado em uma caixa.

"Levaremos ela para o Zoológico de Salvador, onde receberá atendimento apropriado", informou o comandante da Coppa, major Amílton Teixeira. O oficial alertou que, nesse período de chuvas, em locais com predominância de Mata Atlântica, é comum o aparecimento de cobras. "Importante ninguém se aventurar em mexer no animal e imediatamente acionar as forças de segurança através do telefone 190", completou.