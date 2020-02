Jipinho valente, Suzuki Jimny ganha edição especial Forest

(Fotos: Divulgação)

Desde outubro do ano passado a Suzuki comercializa no Brasil a quarta geração do Jimny, que ganhou o sobrenome Sierra e é importada do Japão. Mas a terceira geração do utilitário, que tem como destaque a tração 4x4 com reduzida, continua sendo produzida no país. Inclusive, o veículo ganhou esse ano uma série especial, a Forest.

Entre as novidades estão a cor verde (a única disponível), que contrasta com elementos em grafite, como para-choque, grade frontal, máscaras de faróis, snorkel e flares. Para completar o conjunto visual externo, as rodas de 15 polegadas são na cor grafite dark. Para ampliar a capacidade off-road, foi instalada uma chapa para proteger a caixa de transferência na parte inferior e quatro protetores de braços da suspensão.

O interior ganhou detalhes na cor verde (Divulgação) O bagageiro de teto é de série nessa versão (Divulgação)

O motor é 1.3 litro, a gasolina, que rende 85 cv de potência e a transmissão é manual de cinco marchas. Essa versão especial custa R$ 94.990 e, infelizmente, a terceira geração do Jimny não conta com airbags. A legislação brasileira abre essa exceção para modelos off-road, caso também do Agrale Marruá e Troller T4.

ESTREIA RÁPIDA

Apresentado no final do ano passado, o inédito Série 2 Gran Coupé tem sua estreia confirmada para março no Brasil. Por enquanto, a BMW confirmou apenas duas versões, e a primeira a desembarcar no país será a 218i Gran Coupé Sport GP, que custa R$ 186.950.

Novo BMW chega ao Brasil em duas configurações

Em maio, será a vez do M235i xDrive Gran Coupé, que será oferecido por R$ 279.950. A opção mais barata é equipada com um motor 1.5 turbo de três cilindros que entrega 140 cv de potência. Ele leva o modelo de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos. Já a configuração M terá à disposição um 2 litros, também turbinado, que desenvolve 306 cv e leva o carro de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos.

ATUALIZADO

Pouco tempo depois de chegar ao mercado brasileiro o Tiggo 5X já passou por mudanças. Para a linha 2021, que está chegando às concessionárias, a Caoa Chery fez ajustes estéticos na dianteira, com destaque para os novos faróis e nova luz diurna de rodagem (DRL). Na parte traseira, o veículo recebeu novas lanternas e uma moldura cromada na tampa traseira.

Caoa Chery faz pequenos ajustes no Tiggo 5X

Por dentro, a empresa introduziu uma nova central multimídia de 9 polegadas, que na versão TXS agora tem uma câmera 360 graus. A mecânica foi mantida e os preços foram atualizados em R$ 3 mil:

a versão T custa R$ 91.990 e a TXS sai por R$ 102.990.

NOVOS COMBATES

O Combate das Marcas, maior feirão de veículos novos da Bahia, tem três edições programadas para este ano. A primeira de 2020 será realizada no mês que vem, entre os dias 20 e 22.

A seguinte vai acontecer entre 14 e 16 de junho e a última do ano, que será a 25ª do evento, entre 11 e 13 de dezembro. O feirão será realizado no novo Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio.

TRADIÇÃO ESPORTIVA

Depois de ter mostrado a oitava geração do Golf, a Volkswagen finalmente apresentou o visual da configuração esportiva do seu hatchback, a GTI. A primeira exibição pública seria na próxima semana na Suíça, durante o Salão de Genebra, que foi cancelado por causa do coronavírus, mas a VW já divulgou alguns dados técnicos. O motor tem 2 litros e entrega 245 cv de potência e 37,7 kgfm de torque.

A transmissão padrão será manual de seis marchas. Como opcional, será oferecida uma transmissão de sete velocidades e dupla embreagem. No Brasil, a VW parou a produção do Golf, mas é possível que importe o GTI e o GTE, configuração híbrida, nessa nova geração.

95 ANOS

A General Motors está completando 95 no Brasil. O primeiro Chevrolet foi montando em um galpão no bairro paulistano do Ipiranga, em 1925. Nesse período, a GM chegou a produzir paralelamente outros tipos de produtos no país, como aparelhos de ar-condicionado e geladeiras.