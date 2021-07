João Fernandes celebra dois anos do filho com Mabel Calzolari: 'Tudo por você'

O ator João Fernandes celebrou na quarta-feira (21) o aniversário de dois anos do filho Nicolas, do relacionamento com a atriz Mabel Calzolari, falecida em junho deste ano.

"2 anos que você chegou pra me ensinar que o amor é maior do que se imagina. Pra me ensinar que eu realmente não tenho limites pra nada e que algo tão pequeno é capaz de me fazer passar por qualquer coisa e me tornar maior que tudo", escreveu João nas redes sociais.

Ele continuou: "Eu apostaria tudo por você meu filho, um milhão de vezes se necessário, por que eu sei que sempre ganho do seu lado, você é o verdadeiro presente dessa vida. Te amo tanto que nem nos seus maiores sonhos um dia você entenderá, você é minha vida. Parabéns pelo seu aniversário, Didinho".

Cinzas jogadas ao mar

No início deste mês, as cinzas da cremação do corpo de Mabel foram jogadas ao mar pela atriz Monique Curi, a pedido da mãe de Mabel.

"Então, assistam aqui a minha despedida da Mabel. E a despedida da Mabel deste mundo aqui, terreno. Ela voltou para o lugar de onde todo mundo veio e para onde todo mundo vai voltar", compartilhou ela nas redes sociais. A atriz faleceu aos 21 anos por conta de uma doença rara na medula.

Mabel era ex-mulher do ator João Fernandes, que esteve em 'Malhação: Toda Forma de Amar'. Ele publicou um texto de despedida para a mãe de seu filho.

''Você é rara, meu anjo. Hoje eu perdi minha vizinha, minha amiga, inspiração, namorada, noiva, ex, amiga, parceira e mãe do meu filho. E o mundo ganha mais um capítulo sobre a história da mulher mais sinistra que eu já vi. Obrigado por lutar tanto por nós, pela nossa familia, por ter me escolhido e me dado o maior presente que existe no mundo. Seguiremos com a imagem do seu sorriso carismático que transformava e invejava muitos. Que a passagem seja cheia de luz, pois foi o que deixou por aqui. Nunca vou esquecer das garras nos seus dedos, do aniversário do Tiago, das promessas de rosas, dos apelidos envoltos de coisas redondas, das eternas brigas e desculpas que eu gostaria de ouvir todos os dias só pra te ter aqui com a gente de novo, e das músicas que movimentavam sua vida. Até logo, minha menina. Eternamente nós. Com todo amor do mundo, Joaozinho, papai do dido", declarou João