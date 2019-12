João Gabriel e outros quatro ainda são 'gargalos' para o Vitória

Faltam quatro dias para a reapresentação do Vitória visando à temporada 2020. Será na quinta-feira, dia 2 de janeiro, no Barradão. Apesar da proximidade da data, o rubro-negro ainda possui muitos “gargalos” que a diretoria precisa resolver antes que a próxima temporada tenha início.

Dos sete atletas sob contrato para 2020, mas que estão fora dos planos do clube, apenas dois tiveram destino definido. Detalhe: os mais preocupantes deles seguem com o futuro em aberto.

O caso mais emblemático talvez seja o do goleiro João Gabriel. Herança da gestão do presidente Ricardo David – que renovou o contrato dele em dezembro de 2018 –, o atleta ainda possui vínculo até dezembro de 2021.

Apesar do longo contrato, o goleiro atuou em apenas três partidas em 2019, sendo a última em abril. No restante do ano, João Gabriel sequer foi relacionado.

Procurado pelo CORREIO, Gustavo Carmo, empresário de João Gabriel, disse que, ao longo do ano, o Vitória propôs a diminuição do salário do jogador para que ele fosse reintegrado ao elenco, o que foi recusado. Neste momento, as partes buscam um novo clube - procura que ainda não teve resultado.

Segundo o agente, o Vitória possui dívidas com o jogador referentes a salários de 2019. “Mas neste momento não estamos preocupados com isso. Queremos encontrar um clube. Não estamos negociando rescisão contratual. João deve ser emprestado em 2020”, explicou.

O arqueiro de 27 anos foi afastado do elenco principal logo após a eleição de Paulo Carneiro, em abril, quando o presidente promoveu uma reformulação no time montado por Ricardo David.

Depois do dia 27 de abril, quando ficou no banco na derrota por 3x1 para o Botafogo-SP, na estreia do Vitória na Série B, o goleiro não foi mais relacionado. Passou os últimos oito meses treinando em horário separado determinado pelo clube.

Titular nas últimas cinco partidas da Série A 2018, João Gabriel começou 2019 com uma lesão num joelho. Só estreou no dia 23 de março, com o Vitória sob o comando de Claudio Tencati, segundo técnico do ano.

Naquele dia ele foi titular no empate em 0x0 com o ABC pela Copa do Nordeste. Os outros dois jogos dele no ano também foram pelo regional: 1x1 com o Náutico e 4x0 para o Fortaleza, as duas últimas partidas da gestão de Ricardo David.

Outros casos

Dois atletas fora dos planos já têm destino definido. O goleiro Caíque, com contrato até o final de 2021, foi emprestado para o CSA. E o zagueiro Ruan Renato, vinculado até dezembro do ano que vem, passará a temporada 2020 emprestado ao Botafogo. Ele atuou pelo Figueirense em 2019.

Além de João Gabriel, outros quatro atletas têm futuro incerto. O caso que mais preocupa é o do atacante Neilton, que passou a temporada emprestado ao Internacional e tem um salário muito alto para os padrões atuais do Vitória. O colorado não teve interesse em mantê-lo.

O mesmo acontece com o lateral esquerdo Fabiano. Ele tem contrato até o final de 2020 e passou este ano emprestado ao Coritiba, que não teve interesse em renovar com o atleta.

Completam a lista os meias Nickson e Yago. O primeiro foi afastado do elenco principal em agosto, após más atuações na Série B. Com contrato até dezembro de 2021, será emprestado.

Já Yago teve boa participação na Série A deste ano, quando atuou em 30 jogos emprestado ao Goiás. Tanto o clube esmeraldino quanto o Fluminense já demonstraram interesse nele para o próximo ano. O contrato vai até dezembro de 2020.