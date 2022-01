João Gomes presenteia músico de sua banda com carro avaliado em R$ 297 mil

O fenômeno do piseiro, João Gomes, decidiu presentear um dos músicos de sua banda, o sanfoneiro Jeovanny, com um carro avaliado em R$ 297 mil. Trata-se de um modelo S10, da marca Chevrolet. O cantor compartilhou nas redes sociais imagens do veículo e uma mensagem de aniversário para o companheiro de estrada e amigo, que acaba de completar 18 anos.

"Por tudo que a gente passou. Pela família e por quanto me ensina a ser uma pessoa melhor desde o dia que conheci você. Você me disse: 'tô trabalhando pra comprar minha sanfona, doido'. Tão doido que fui atrás. Tão doido que consegui a sanfona e conseguimos rodar esse Brasil juntos. Tão doido que depositei minha fé e vontade maior de conquistar as coisas. E você veio comigo. Com aquele abraço de irmão que sempre ganho com a loucura que a gente fez pelo um sonho", escreveu o cantor”.

Jeovanny fez questão de agradecer ao amigo e lembrou do começo da carreira dos dois juntos. "Ah, meu Deus! Um dia desses, nós andando de bicicleta, indo gravar vídeos. A elas foram aposentadas! Te amo, meu irmão, obrigado por tudo!! Estou feliz demais", comemorou.