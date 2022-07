João Guilherme e Yasmin Brunet são flagrados em clima de romance

A modelo Yasmin Brunet, 34, estaria ficando sério com o rapper Xamã, 32. No entanto, na última segunda-feira (18), a loira foi vista aos beijos com João Guilherme, 20, na festa bombada de Luísa Sonza, que ocorreu em São Paulo.

O momento exato foi exibido no perfil do Instagram chamado 'Celebs', que mostrou a interação entre os dois. Na mesma festa, o surfista Gabriel Medina, que também é ex-marido de Yasmin Brunet, bateu ponto no evento. Além do atleta, Jade Picon, que é ex-namorada de João Guilherme, também esteve no badalado aniversário.

"O João Guilherme pegou Yasmin Brunet e até agora ninguém sabe qual o borogodó que esse menino tem", escreveu uma seguidora. "Ele só fica com as gatas. Não é possível que ele beije tão bem assim", alfinetou outra internauta.

Affair entre Yasmin e Xamã

Segundo apurações de Leo Dias, do site Metrópoles, o cantor estaria tendo uma relação sólida com Yasmin há cerca de um mês. Eles estariam ficando desde o Carnaval deste ano, em meados de maio.

Eles foram flagrados juntos em uma viagem por Fernando de Noronha no último dia 7 de julho. As diárias das acomodações do hotel variam entre R$ 930 e R$ 1328.