João Paulo Diniz era triatleta amador e sobreviveu a queda do helicóptero em 2001

A morte do empresário João Paulo Diniz, que morreu neste domingo (31), gerou uma repercussão tamanha nas redes sociais. Ele tinha 58 anos e era bastante ativo com as atividades físicas, além de ser triatleta. Ele também era um dos maiores incentivadores do esporte brasileiro. Diniz ajudou com que vários funcionários focassem na vida esportiva.

Ele era filho do ex-dono da rede de supermercados Pão de Açúcar, Abílio Diniz. João também foi sócio de restaurantes em São Paulo, entre eles o San Paolo.

Em 2001, João conseguiu sobreviver a uma queda de helicóptero no mar de Maresias, no litoral norte de São Paulo. A namorada Fernanda Vogel, e o piloto Ronaldo Ribeiro, não sobreviveram à queda. O empresário conseguiu nadar por 2km até a praia, debaixo de chuva, durante uma hora e meia, junto com o copiloto, Luis Cintra.

Vida profissional

João era formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e frequentou a London Business School. Conseguiu se integrar no varejo fazendo parte do quadro profissional do Grupo Pão de Açúcar, empresa fundada pelo avô Valentim dos Santos Diniz e ampliada pelo pai, Abílio Diniz.

Vida pessoal

O empresário deixa quatro filhos, dois do primeiro casamento com Paula Mott e outros dois do segundo matrimônio, com Ana Garcia, com quem estava desde 2011. Torcedor do São Paulo, o clube lamentou a morte de um dos seus sócios mais queridos.

São Paulo FC lamenta morte de João Diniz (Foto: Reprodução / Redes Sociais)