João Pedro explica escolha pelo Bahia e diz que evoluiu na Europa

Ele deu os primeiros toques na bola diante de Roger Machado e em seguida foi apresentado oficialmente no Fazendão. Regularizado, o lateral direito João Pedro se colocou à disposição para jogar contra o Palmeiras, domingo (11), às 16h, em São Paulo. "Estou treinando com o grupo. É decisão do treinador", avisou.

Na lateral ou no meio-campo, onde o técnico disse que pretende utilizá-lo. "Tenho essa vantagem de fazer mais de uma função. A questão é adaptação e ter confiança para entrar. Eu vou estar à disposição para o que ele achar melhor para mim. Se ele tiver essa percepção de achar que eu posso fazer, vou estar à disposição", afirmou o jogador de 22 anos. O contrato dele com o Bahia é até dezembro de 2020.

João Pedro chegou a Salvador no sábado (3). Poderia ter escolhido outro destino, já que teve propostas de mais clubes. Atlético-MG, Athletico-PR e São Paulo também sondaram o jogador. Na entrevista coletiva, ele explicou o que o fez optar pelo Bahia.

"Foi bastante conversado comigo e minha família. Tive a porta aberta aqui ano passado e isso vale muito. Na hora da decisão tem ponto positivo. Bahia é um ponto positivo que tenho, por ter me acolhido e aberto a porta para mim (...)", contou.

João Pedro retorna ao Bahia menos de um ano depois de ter deixado o clube, que defendeu no primeiro semestre de 2018, quando disputou 16 partidas, 15 delas como titular. Em junho, foi vendido pelo Palmeiras ao Porto, de Portugal. Volta por empréstimo.

Na equipe lusitana, não conseguiu se firmar. Ele fez apenas três partidas no time principal e depois foi rebaixado ao Porto B. "Adaptação. Não vejo pelo lado de não ter feito algo. Fiz meu trabalho. Era mais opção (do técnico)", avaliou.

Apesar da experiência não ter sido como gostaria, João Pedro diz ter evoluído dentro e fora de campo após a passagem pelo futebol europeu. "Evolução minha tanto taticamente, como fisicamente. O dia a dia também, que você aprende uma cultura diferente, convivi com atletas de outros países também", declarou o jogador.