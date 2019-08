João Pedro, Guerra e Elton treinam com bola no Fazendão

Contratação mais recente da temporada, o lateral João Pedro treinou com bola pela primeira vez nessa quarta-feira (7), no Fazendão. O jogador de 22 anos chegou a Salvador no último sábado (3) e deu os primeiros toques na redonda enquanto atuava como coringa durante parte da atividade comandada pelo técnico Roger Machado, que já avisou que pretende utilizá-lo como meia, função já desempenhada por ele na Chapecoense.

Regularizado, João Pedro não tem impeditivos legais e pode jogar contra o Palmeiras, domingo (11), às 16h, em São Paulo, pelo Brasileirão. A disponibilidade só vai depender do condicionamento físico dele. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 18 de maio, pelo Porto, de Portugal, clube ao qual pertence.

Recuperados de contusões no joelho, o meia Guerra e o volante Elton seguiram com o trabalho de transição, mas também treinaram com bola em parte da atividade. Como o venezuelano pertence ao Palmeiras, ele não poderá atuar no domingo e está sendo preparado para o jogo contra o Goiás, dia 18 de agosto.

???? O meia Guerra, o lateral João Pedro e o volante Elton participam do treino com bola desta manhã no CT #BBMP pic.twitter.com/XpEZscsIDO — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 7, 2019

Quem não tocou na bola foi o lateral Giovanni, que foi titular no triunfo por 3x0 contra o Flamengo ao ser improvisado no meio-campo. Ele foi substituído por Ramires durante o jogo porque apresentou dor no quadril. Ainda com o incômodo ele apenas correu no gramado, de tênis, e é dúvida para a partida contra o Palmeiras.

Outros três titulares não participaram do treino comandado por Roger Machado. Com cansaço muscular, Gregore, Lucas Fonseca e Gilberto fizeram apenas musculação.

Diante do Palmeiras, o tricolor não contará com três jogadores que estiveram em campo contra o Palmeiras. O zagueiro Juninho e o atacante Artur pertencem ao clube paulista e uma cláusula contratual os impedem de jogar. Expulso, o centroavante Fernandão cumprirá suspensão automática. O elenco do Bahia volta a treinar na tarde de quinta-feira (8). Com 10 pontos, o tricolor é o 10º colocado da tabela da Série A do Brasileirão.