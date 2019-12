João Roma sobre Festival Virada: 'Vai consolidar a capital baiana no roteiro de turismo do Brasil'

O deputado federal João Roma marca presença no segundo dia do Festival Virada Salvador, que acontece neste domingo (29), na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. “Tenho certeza que este evento vai consolidar a capital baiana no roteiro de turismo do Brasil com uma grande estrutura de Réveillon”, destaca.

Considerado um dos destaques do cenário político em 2019, as expectativas de Roma para o ano que está por vir são ainda melhores. “Quero um 2020 com ainda mais intensidade e resultados”, reforçou.

(Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)