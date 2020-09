João Victor comenta calendário apertado: 'Maratona cansativa'

A pandemia do coronavírus atrasou o início da Série B - e, consequentemente, deixou o calendário mais apertado do que o de costume. Em média, o Vitória entrou em campo uma vez a cada três dias e, desde que a competição começou, a maior janela, de uma semana, só aconteceu uma vez, entre as rodadas 5 e 6. Porém, o Leão teve compromisso pela Copa do Brasil e o tempo se manteve curto.

Agora, o rubro-negro tem um período maior para se preparar. O jogo passado, contra o Cuiabá, aconteceu no sábado (5), e o próximo, contra o Cruzeiro, será somente na noite de sexta-feira (11). Titular em todas as partidas do rubro-negro na Segundona, o zagueiro João Victor comentou sobre o desgaste gerado pela grande quantidade de compromissos em poucos dias.

"A gente não tem tempo para treinar. A gente busca ver os vídeos que o professor passa para gente para ver o que tem que consertar. Essa maratona está sendo bastante cansativa. Quem está no banco tem que estar preparado porque a oportunidade vai chegar", falou.

O Vitória jogará com o Cruzeiro às 21h30 de sexta-feira (11), no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 9ª rodada da Série B.