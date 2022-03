Joca Guanaes entrevista a empresária Flávia Rocha no Segundou

O consultor e publicitário Joca Guanaes recebeu Flávia Rocha no Segundou desta semana. Empresária do ramo da beleza, ela percebeu um nicho de mercado poderoso dentro do segmento em que já atuava e, há cerca de 11 anos, usou sua expertise e reputação para desenvolver um projeto com diversas influencers. A iniciativa foi a base para a criação da linha da Bruna Tavares, estrondoso sucesso de vendas que não para de crescer.

Psicóloga de formação, empresária de sucesso responsável pelo desenvolvimento e pela importação e exportação de uma das indústrias pioneiras no desenvolvimento de cosméticos naturais e produtos fitoterápicos, a Farmaervas, Flávia encontrou mais um propósito: o de alavancar marcas indie, aquelas independentes que propõem processos criativos de produção, gestão e comunicação e que a cada ano conquistam novos públicos, como é o caso da Bruna Tavares e de outras marcas que fazem parte de marketplaces, como o Belong.Be, cuja criadora, Simone Sancho, foi convidada de Joca há algumas semanas.

Confira a entrevista com Flávia Rocha: