Joca Guanaes entrevista a empresária Josi Helena no Segundou (28)

Na semana passada, Joca Guanaes entrevistou Simone Sancho, cofundadora e CEO da startup Belong Be, um marketplace que ajuda pequenas empresas de beleza a terem menos concorrência no varejo tradicional e conquistarem seu espaço neste mercado gigantesco que movimenta milhões de reais por mês e faz do Brasil o quarto maior consumidor de produtos do segmento no mundo.

Nesta segunda-feira (28), o publicitário e consultor recebeu a estetacosmetóloga, maquiadora, cabeleireira, educadora e criadora de conteúdo digital Josi Helena, que após mais de 15 anos na atuação do mercado de beleza, percebeu a necessidade de produtos específicos para os cuidados do couro cabeludo de quem utiliza penteados protetores e criou a Negra Vaidosa Scalp, uma das marcas que integram o time da Belong Be.

Confira a entrevista e conheça a trajetória de Josi Helena: