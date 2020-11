Jogador Fred constrói casa de praia na Bahia

Paula Armani e Fred Guedes (Foto: Divulgação)

O jogador Fred Guedes, do Fluminense, terá uma casa de praia na Bahia para chamar de sua. Ela está construindo uma super residência de 450m2, em Trancoso, no sul do estado. O projeto leva assinatura dos arquitetos Caio Bandeira e Thiago Martins e o imóvel deve ser finalizado em janeiro, a tempo de Fred e sua esposa, Paula Armani, passarem o verão por lá. “Usamos o cimento queimado branco no piso, mantendo o estilo de casa de pescador, solicitado por Fred e Paula, que sempre fizeram questão de aproveitar elementos simples da região. A produção final da decoração será complementada com artesanato local”, nos disse Caio Bandeira.

Aquisição



A RedeD´Or São Luiz protocolou, anteontem, no Cade o processo e pedido de aprovação para a aquisição de 100% do Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador. A empresa já era detentora de aproximadamente 48% de participação no hospital, que passará a ter capacidade de 180 leitos após a expansão. Agora, o processo vai para aprovação do próprio Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Contagem regressiva

Donata Meirelles e Nizan Guanaes vão virar o ano em Trancoso, no sul da Bahia. O casal, aliás, esteve por lá durante a última semana com Bruno Astuto e Sandro Barros. Além de almoços e jantares, também aproveitaram a estada para rever amigos, como Márcia Taliberti, do restaurante Maritaca. Donata e Márcia são amicíssimas – desde a época da luxuosa e extinta Daslu.

Tiago Di Mauro (Foto: Divulgação)

Amazon compra direitos de filme gravado no Porto da Barra

O curta-metragem Wings(Asas), uma co-produção Brasil/Reino unido que valoriza o mar da Bahia, foi adquirido pela Amazon Prime e está disponível nos Estados Unidos e Europa. A obra, do diretor soteropolitano Tiago Di Mauro, é uma ficção escrita pela roteirista carioca Danielle Lima e foi filmada no Porto da Parra em 2019. O curta é uma co-produção com a Infinita Productions.



Festa adaptada

O empresário Paulo Vaz, dono do Cafélier, completa 60 anos no próximo sábado. Para comemorar, fará pequena reunião em sua casa, no Santo Antônio Além do Carmo. O encontro, para pouquíssimos amigos (ainda estamos em pandemia), será ao pôr do sol.

Novos protocolos

O restaurante Chez Bernard, de Verônica e Ademar Lemos, terá um stand na Expo Retomada Salvador, que acontece hoje, no Centro de Convenções, com o objetivo de apresentar protocolos de segurança e tendências para a retomada do setor de eventos. “O meu intuito, com a participação do Chez Bernard, é mostrar que com as medidas utilizadas pelos estabelecimentos, é seguro frequentá-los”, revela Ademar.

Imersão

A fotógrafa Flávia K. fez as malas e partiu para a Amazônia no início da semana passada. Instalada a 180 KM de Manaus, no Anavilhanas Jungle Lodge, a baiana foi em busca de imagens e texturas da natureza. Já podemos aguardar registros especiais dessa empreitada, que segundo a fotógrafa, faz parte de um projeto de arte e meio ambiente.



Reinauguração

Localizado no Sul da Bahia, o Club Med Trancoso voltou a funcionar após uma longa reforma, que contou com a construção de 50 quartos e a repaginação dos 250 já existentes, além de outras melhorias. Para apresentar o resultado, o hotel promove evento especial, neste fim de semana, para convidados do trade de turismo.





Rogério Saladino e Ana Carolina Cunha Guedes (Foto: Divulgação)

Almoço de fim de ano

Um dos principais anfitriões de Trancoso, Rogério Saladino já confirmou que irá, mais uma vez, passar o Réveillon por lá. Dono de uma das casas mais bonitas do vilarejo, ele receberá convidados especiais para almoço de fim de ano. “2020 foi difícil para todos. Por isso, eu e Lolly (Ana Carolina Cunha Guedes) faremos um almoço desejando um Saravá (salve!) com força para celebrar a chegada de 2021. Será almoço – festinha – para virada do ano”, nos disse Saladino. A residência dele é de tirar o fôlego – fica no Altos do Segredo e tem projeto assinado pela Jacobsen Arquitetura, de Paulo e Bernardo jacobsen.