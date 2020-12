Jogadora da Seleção Brasileira, a baiana Formiga terá sua história contada no cinema

(Fotos/Divulgação)

Acima, a jogadora Formiga; abaixo, a diretora de cinema Taís Amordivino

A produtora baiana Janela do Mundo, da empresária cultural Claudia Lima, vai produzir no próximo ano um longa-metragem sobre a jogadora de futebol Formiga. Recordista mundial em participações em Copas do Mundo Feminina – sete no total – a baiana de 42 anos, é a mais velha jogadora de futebol em campo entre atletas homens e mulheres. Nascida em Salvador, Miraildes Maciel Mota saiu da Bahia aos 16 anos e defendeu o Brasil ainda em seis Olimpíadas. Atualmente jogando no Paris Saint Germain, na França, a baiana vai ter sua história contada no documentário que tem roteiro e direção da jovem cineasta baiana Taís Amordivino, que assina seu primeiro longa-metragem.

(Divulgação)

A produtora e empresária Claudia Lima, da Janela do Mundo

Neojibá no Curta!

E por falar em Claudia Lima, o documentário Neojibá – Música que Transforma, produzido pela sua Janela do Mundo, com direção de Sérgio Machado, vai estrear no canal Curta!, no próximo dia 28 de dezembro, às 22h. O filme, que tem duração de 80 minutos e roteiro de Machado e George Walker Torres, conta como a música transformou a vida de jovens da periferia.

(Divulgaçã)

Gabriel Leone está no elenco de Anaíra, filmado na Amazônia

Prêmios em euros

Falando em Sérgio Machado, o cineasta baiano faturou dois prêmios para o filme Anaíra, ainda em fase de produção, no festival Ventana Sur. O longa-metragem, que tem Sophie Charlotte, Daniel Oliveira, Gabriel Leoni e Rômulo Braga no elenco, faturou os prêmios nas categorias Cópia Final e Serviço Técnico, levando uma bolada total de 16,5 mil euros que serão destinados para distribuição.

(Divulgação)

Ogum de Bel Borba será instalado no Lôro Bahia Marina

Lôro de Ogum

O Lôro Bahia Marina, que tem previsão de abertura para o próximo dia 20, vai exibir uma escultura retratando o orixá Ogum, assinada pelo artista visual Bel Borba. Em bronze francês e pesando 110 quilos, a obra será instalada na entrada do novo espaço e foi um presente do artista ao amigo Aloisio Melo, o Lôro, para celebrar os 25 anos do Grupo Lôro. Segundo o artista, a obra vai garantir a proteção do local. A escolha do orixá não foi em vão, Ogum é o “dono” da cabeça do empresário.

(Divulgação)

Alberto Pitta e seu Trança´tlântico na Capela do Solar do Unhão

Mar de incertezas

A gigantesca obra Trança´tlântico, do artista Alberto Pitta, que durante muito tempo ficou exposta na frente da capela do Solar do Unhão, está a venda. O artista está pedindo R$ 120 mil pela peça e diz que recebeu duas propostas, ambas na faixa de R$ 80 mil, mas ainda não decidiu se venderá ou se doará ao Museu Afrobrasileiro (Muncab). O museu baiano foi a única instituição que demonstrou interesse pela obra quando ele anunciou em suas redes sociais: “alguém tem interesse em um Trança´tlantico?”, escreveu. De acordo com Pitta, a obra está atualmente no seu atelier, em Pirajá, aguardando o destino. "Estou inclinado a deixa-la com Capinam, no Muncab", contou o artista.

(Shirley Stolze/Divulgação)

Lelo Filho gravou para o documentário sobre o teatro baiano

Teatro na tela

A história do teatro baiano das últimas cinco décadas será contada no documentário 50 Anos em Cena, coproduzido pela Têm Dendê Produções e Bahia Visual, com autoria e roteiro de Alan Miranda e direção de Pola Ribeiro. Em fase de gravações e com previsão de lançamento no segundo semestre de 2021, o filme vai reunir depoimentos de vários artistas da cena local.



Artes na ladeira

Os fotógrafos Giácomo Mancini e Carol Dantas e os artistas plásticos Aldinho Mendonça e Thiago Bols se reuniram para uma mostra de fotografias e artes plásticas durante o mês de dezembro na Fastframe Salvador, na Ladeira da Barra. Ao todo serão 40 obras que ficarão expostas na galeria de arte da loja, no andar superior, com visitação aberta ao público.



Livro da santa

A biografia Além da Fé - A vida de Irmã Dulce, escrita pelo jornalista Valber Carvalho, será lançada no dia 10 de dezembro, às 16h, no Shopping Barra, com tarde de autógrafos e música.

Promoção estendida

O festival Salvador Restaurant Week foi prorrogado até o próximo dia 13 de dezembro em mais de 30 restaurantes da capital baiana.