Jogadoras do Bahia são alvo de comentários racistas em transmissão

As jogadoras da equipe feminina do Bahia foram alvo de comentários racistas na tarde deste domingo (25), durante transmissão do duelo fora de casa com o Napoli, em Caçador-SC. As Mulheres de Aço empataram a partida em 2x2.

O jogo foi válido pela terceira rodada da elite do Campeonato Brasileiro. A equipe de transmissão do site MyCujoo fez comentários preconceituosos sobre os cabelos das jogadoras.

Comentaristas são afastados após falas racistas contra time do Bahia

Disse o comentarista, Edson Florão:

"O Bahia, que está aí com a sua vantagem de estatura, com esses cabelos exóticos. Pelo menos meia dúzia (das jogadoras). A Nine (lateral direita) tem o cabelo mais exótico, me parece, dessa equipe do Bahia".

Os 'cabelos exóticos' se referem aos cabelos crespos das jogadoras, que em sua maioria são negras.

O narrador da partida, Paulo Cesar Ferrarin, endossou o comentário e adicionou:

"Verdade. Eu até 'tava' brincando com esses cabelos. Parece a Margareth Menezes (cantora), lá da Bahia".

Veja o vídeo abaixo:

Qual a necessidade desse comentário? pic.twitter.com/f3FCy00Bq9 — Acácio Miranda (@acacio_miranda) April 25, 2021

A cantora Margareth Menezes disse em nota divulgada por sua equipe que repudia toda e qualquer forma de preconceito.

O fatídico episódio de hoje, durante o jogo Napoli x Bahia, em que comentários preconceituosos foram direcionados às atletas e à artista Margareth Menezes, é algo que não pode ocorrer. Sobretudo em tempos em que estamos discutindo e ampliando diálogos sobre racismo, machismo e sexismo. É absurdo, impensável e inadmissível que discursos como estes sejam normalizados", disse.

Provocada por usuários do Twitter, a CBF emitiu uma nota oficial na noite deste domingo, repudiando o ocorrido:

"Durante a partida Napoli x Bahia, pelo Brasileiro Feminino A-1, a equipe de transmissão do MyCujoo fez comentários preconceituosos direcionados a atletas do Bahia. A CBF lamenta profundamente o ocorrido e informa que solicitou ao MyCujoo que os profissionais fossem afastados imediatamente das transmissões, o que foi prontamente atendido pela plataforma. Não podemos admitir que o futebol seja palco para esse tipo de comportamento".

Procurada pelo CORREIO, a assessoria de comunicação do Bahia divulgou em seu Twitter que planeja uma ação em conjunto com a cantora Margareth Menezes, torcedora do Bahia, também citada nos comentários, e que deve ser publicada amanhã.

As Mulheres de Aço estão disputando pela primeira vez a Série A-1 do Brasileirão Feminino, a elite da modalidade no país. Elas estão em 10º lugar, com dois pontos conquistados em três partidas.

Na quarta-feira (28), enfrentam a equipe da Ferroviária, em Pituaçu, pela quarta rodada.