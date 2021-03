Jogadores da base participaram de 90% dos gols do Vitória em 2021

Os meninos da Toca do Leão estão fazendo sucesso nesse começo de temporada. No primeiro Ba-Vi do ano, dois jogadores revelados na base do Vitória construíram o gol que garantiu o triunfo rubro-negro por 1x0 no Barradão. O meia Gabriel Santiago construiu a jogada e o centroavante Samuel estufou a rede do Bahia.

O que aconteceu no sábado durante o clássico não foi exceção. Na verdade, vem sendo regra. Os garotos formados no clube tiveram participação em 90% dos gols anotados pelo Leão no calendário 2021.

Seis dos 10 gols foram anotados por pratas da casa. Samuel e David marcaram dois cada e são os artilheiros. Ruan Nascimento e Hitalo também balançaram a rede uma vez.

Já os pênaltis convertidos por Fernando Neto e Vico foram sofridos por David e o atacante também participou do lance que resultou no gol de Soares. Somente a bola na rede assinalada por Van, contra o Santa Cruz, não contou com interferência dos meninos da base.

Os números mostram que os atletas revelados na Toca do Leão estão aproveitando a oportunidade dada por Rodrigo Chagas. Antes técnico do time sub-20, o ex-lateral (que também se profissionalizou com a camisa rubro-negra no início da década de 1990) conhece bem as peças disponíveis e já utilizou 13 jogadores da base nesse começo de temporada.

São eles: os goleiros Yuri e Lucas Arcanjo, os laterais Cedric e Pedrinho, o volante Maykon Douglas, os meias Eduardo e Gabriel Santiago, além dos atacantes David, Ruan Nascimento, Hitalo, Ruan Levine, Eron e Samuel. Aos 33 anos, o zagueiro Wallace, também cria do clube, não foi incluso na lista, nem nas estatísticas.

“Para muitos, pode ser surpresa ver atletas como Gabriel (Santiago), mas nós já conhecemos há seis anos. Sabemos o que eles podem render. A torcida pode confiar nessa garotada, junto com os atletas que estão chegando para fortalecer”, afirmou Rodrigo Chagas após o Ba-Vi.

Os jovens jogadores deram o recado logo na abertura da temporada. Dos pés de três atacantes revelados na Toca do Leão saíram os gols do empate em 3x3 com o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, no primeiro jogo do Campeonato Baiano. Titulares, Samuel, 20 anos, e David, 21, balançaram a rede e ainda viram Ruan Nascimento, 19, deixar o banco de reservas para fazer o mesmo. O jogo teve a participação de nove atletas da base do Vitória, sendo que quatro começaram em campo e cinco no banco.

Na partida seguinte, a segunda do estadual, a vitória por 2x1 diante do Atlético, novamente no estádio Carneirão, em Alagoinhas, também teve contribuição fundamental de uma promessa da base. O Vitória perdia o jogo até os 23 minutos do segundo tempo, quando Hitalo balançou a rede e iniciou a reação. O atacante tinha deixado o banco de reservas havia apenas cinco minutos. Mais pra frente, Soares garantiria o triunfo. Na ocasião, seis jogadores feitos em casa foram mandados a campo e quatro deles iniciaram dentro das quatro linhas.

Na estreia da Copa do Nordeste, a vitória por 2x0 contra o Santa Cruz, no Barradão, não foi construída com gols de pratas da casa, mas um deles foi fundamental no fechamento do placar. A penalidade convertida pelo experiente Fernando Neto foi sofrida por David. O atacante puxou contra-ataque, entrou na área e foi derrubado pelo zagueiro Danny Morais. No dia, seis da base foram usados pelo técnico Rodrigo Chagas e três deles foram titulares.

O mesmo ocorreu no jogo seguinte, quando o Vitória amargou a única derrota da temporada, por 3x1, para o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza. Vico assinou o único gol rubro-negro ao converter cobrança de um pênalti sofrido por David, que foi derrubado por Klaus dentro da área. Novamente, o jogo teve atuação de seis atletas da Toca e quatro deles iniciaram em campo.

Na estreia na Copa do Brasil, contra o Águia Negra, o Vitória precisava apenas do empate para avançar à segunda fase do torneio nacional, e um prata da casa tratou de garantir o placar de 1x0 no Mato Grosso do Sul. David marcou o gol. Oito atletas da base atuaram na partida, sendo cinco como titulares.

Mantendo a escrita, o técnico Rodrigo Chagas usou seis jogadores da base no primeiro Ba-Vi da temporada, pela Copa do Nordeste, disputado no Barradão, sábado. Cinco deles foram titulares, apesar de jogadores recém-contratados e mais experientes já estarem regularizados. Os atacantes Ygor Catatau e Wesley Pionteck, por exemplo, precisaram esperar até o segundo tempo para estrearem. O lateral Roberto e o atacante Walter nem deixaram o banco.

Quarta-feira já tem outro Ba-Vi, às 18h, em Pituaçu, pelo Campeonato Baiano. Na opinião do recém-chegado Ygor Catatau, o bom futebol que os atletas da base estão apresentando nesse início de temporada tem elevado o nível de competitividade por uma vaga no time. “Isso é bom, essa disputa que tem no grupo, disputa sadia. Todo mundo respeitando um ao outro. Está uma disputa boa de se ver e natural. Isso é bom. Uma coisa que fortalece muito o time”, afirmou o atacante de 25 anos, que disputou o Brasileirão pelo Vasco e chega emprestado pelo Madureira.

Jogadores da base utilizados na temporada 2021:

Yuri

Titular contra Unirb, Atlético de Alagoinhas, Santa Cruz e Ceará.

Lucas Arcanjo

Titular contra Águia Negra e Bahia.

Pedrinho

Titular contra Ceará, Águia Negra e Bahia.

Entrou durante os jogos contra Unirb e Santa Cruz

Maykon Douglas

Entrou durante os jogos contra Atlético de Alagoinhas, Ceará e Águia Negra

Cedric

Entrou durante o jogo contra o Bahia.

Eduardo

Titular contra Unirb e Atlético de Alagoinhas.

Gabriel Santiago

Titular contra Águia Negra e Bahia.

Entrou durante o jogo contra Unirb.

David

Titular contra Unirb, Atlético de Alagoinhas, Santa Cruz, Ceará, Águia Negra e Bahia.

Gols diante de Unirb e Águia Negra.

Ruan Nascimento

Entrou durante o jogo contra Unirb.

Gol diante do Unirb.

Ruan Levine

Entrou durante os jogos contra Unirb e Santa Cruz.

Hitalo

Entrou durante os jogos contra Atlético de Alagoinhas, Santa Cruz, Ceará e Águia Negra.

Gol diante do Atlético de Alagoinhas

Samuel

Titular contra Unirb, Atlético de Alagoinhas, Santa Cruz, Ceará, Águia Negra e Bahia.

Gols diante de Unirb e Bahia.

Eron

Entrou durante os jogos contra Unirb e Águia Negra.