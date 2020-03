Jogadores do Bahia comemoram triunfo diante do Confiança

O placar foi magro, mas o Bahia conseguiu vencer o Confiança por 1x0 na tarde deste sábado (7) e quebrar a invencibilidade do time sergipano na competição. O único gol do jogo saiu no segundo tempo, em jogada de Juninho Capixaba que o zagueiro Matheus Mancini mandou contra a própria meta.

Depois do apito final, os jogadores do tricolor analisaram o resultado. O meia Rodriguinho, que fez sua estreia ao entrar no segundo tempo, comemorou a primeira partida. "Feliz de fazer a minha estreia. Lógico que tem o frio na barriga, mas fico feliz com o triunfo. Vamos continuar trabalhando para evoluir mais", afirmou o dono da camisa 10, para depois completar. "Vamos nos entrosando para melhorar o nível e ajudar a equipe".

Já o atacante Rossi lamentou o fato de ainda não ter balançado a rede com a camisa azul, vermelha e branca. Ele, que foi um dos melhores jogadores em campo e foi bastante aplaudido quando substituído, garantiu que não vai descansar enquanto não fizer o primeiro tento pelo Esquadrão. "Venho trabalhando a semana inteira para sair esse gol, mas vai sair na hora certa e vai ser um momento de alegria".

Quem também se destacou foi o atacante Élber, que fez boas puxadas de contra-ataque e por muito pouco não deixou sua marca no jogo. Parou no goleiro Rafael Santos. "A equipe toda criou, tentou passes. Eles apertaram, mas conseguimos criar oportunidades. O importante são os três pontos". Depois, ele finalizou. "Conseguimos fazer um grande jogo e o time deles é de qualidade, não à toa tem a melhor campanha. Descansar porque temos um jogo difícil lá em Natal".

Na próxima rodada do Nordestão, dia 14, o Bahia irá enfrentar o América de Natal, fora de casa. O jogo será na Arena das Dunas e começará às 20h.