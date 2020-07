Jogadores do Bahia querem aproveitar possível maratona de jogos

Em condições normais, a grande quantidade de jogos entre as competições seria alvo de críticas de jogadores, treinadores e dirigentes durante toda a temporada. O Bahia, por exemplo, iniciou 2020 com cinco competições no calendário, quatro no primeiro semestre, e chegou a adotar uma equipe alternativa no estadual.

Com a paralisação das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus, a tendência é a de que o ritmo de jogos seja intensificado quando o futebol for retomado e os clubes tenham que encarar uma verdadeira maratona para cumprir todo o calendário. Mas o que era encarado como um problema, agora é enxergado como solução para alguns atletas.

Depois de quase quatro meses sem disputar uma partida sequer, é praticamente impossível imaginar que o técnico Roger Machado não rodará o elenco tricolor durante Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Brasileirão e Sul-Americana, torneios que vão ser espremidos nos próximos meses. É nesse contexto que alguns dos 32 jogadores que fazem parte do time principal querem aproveitar a brecha.

O volante Elton, por exemplo, vai completar um ano sem entrar em campo. A última vez que ele atuou foi no dia 17 de julho do ano passado, na derrota por 1x0 para o Grêmio, na Fonte Nova, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Recuperado de lesão no joelho, ele quer minutos nos jogos para brigar por uma vaga entre os 11 jogadores titulares.

“Fico feliz de poder fazer o que gosto sem dor. Eu vinha para o campo com dor no joelho, isso me incomodava, os meus companheiros me viam com dor... Quando você está trabalhando sem dor volta o prazer e agora vejo que vou poder disputar um lugar na equipe. Fico muito feliz e vou dar o meu máximo para que esse decorrer do ano seja maravilhoso”, disse o volante.

“Todo mundo vai ter chance, quando embolar os campeonatos, o professor vai fazer o rodízio e o elenco qualificado é o que vai ajudar o Bahia, o treinador a escolher. Todos vão ter que jogar, vão ter chances, é muito jogo um em cima do outro e vou treinar forte para agarrar a minha chance”, completou ele.

Além de Elton, outros atletas vivem situação parecida. Disponíveis para Roger desde o início do ano, o lateral direito Nino Paraíba e o zagueiro Ernando ainda não estrearam com a camisa tricolor em 2020. O primeiro, inclusive, foi o titular do Esquadrão nas duas últimas temporadas, mas acabou perdendo a vaga para João Pedro. Já o meia Marco Antônio também estava machucado e voltou a treinar com o grupo durante a pandemia.

Quem também chega de ‘barriga vazia’ e de olho na grande quantidade de jogos são os jogadores que promovidos do time de aspirantes, extinto durante o surto da covid-19. Ao todo, dez atletas foram incorporados ao grupo principal, mas o atacante Gustavo foi negociado para o futebol da Coreia do Sul e deixou o clube. Nomes como o volante Ramon e o atacante Saldanha devem aparecer com frequência daqui pra frente.

Como o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste serão retomados ainda na próxima semana, o Bahia pode fazer até 11 jogos - caso chegue às finais das duas competições - num período de aproximadamente 20 dias até o início do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 9 de agosto.

Agenda

O primeiro desafio azul, vermelho e branco na retomada dos jogos será no próximo dia 22, uma quarta-feira, às 20h, quando o time enfrentará o Náutico no estádio de Pituaçu. O jogo valerá pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, competição que será disputada em sede única na Bahia.

O time, vale lembrar, já está classificado para as quartas de final. Segundo colocado do Grupo A, com 14 pontos, o tricolor briga pela liderança com o Fortaleza, que tem a mesma pontuação e leva vantagem no saldo de gols (6 a 5). O rival cearense entra em campo um dia antes, às 20h, diante do já eliminado América de Natal, no Barradão.

No estadual, por sua vez, a equipe de Roger Machado aguarda a divulgação da tabela oficial pela Federação Bahiana de Futebol. O restante do campeonato será disputado simultaneamente com o Nordestão.

No primeiro trimeste, os jogos do Bahia foram disputados no Baiano com o extinto time de aspirantes. Agora, a tendência é que os jogadores reservas sejam utilizados na competição. O Esquadrão lidera com 15 pontos em sete jogos. Restam duas rodadas para a definição dos quatro clubes que avançam às semifinais. O tricolor terá pela frente Atlético de Alagoinhas e Fluminense de Feira.