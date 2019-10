Jogadores do Vitória visitam crianças no Martagão Gesteira

O zagueiro Everton Sena e o meia Felipe Gedoz, do Vitória, aproveitaram um turno sem treino na Toca do Leão nesta quarta-feira (23) para visitar crianças no Hospital Martagão Gesteira, referência em atendimento exclusivamente pediátrico na Bahia.

Na ocasião, eles conheceram a enfermaria de Oncopediatria - onde crianças com câncer fazem tratamento - e presentearam os pacientes com álbuns de figurinhas.

O meia Felipe Gedoz se disse emocionado durante a visita. “É sofrido a gente ver a força dessas crianças. A gente entrando aqui e vendo a alegria de cada um e a força para recuperar não tem preço. Confesso que estou emocionado, pois sou muito sensível”.

“Visitas como essas trazem uma leveza para o espaço, uma outra característica para o ambiente que muitas vezes é sofrido, que muitas vezes é doloroso e a gente percebe nessas crianças e nessas famílias um ar mais leve. Um melhor acolhimento e um melhor enfrentamento também”, ressaltou a psicóloga Ingrid Nunes, do Martagão.

O zagueiro Everton Sena ressaltou que o contato com a criançada fez bem para ele também. “Foi muito gratificante ver essas crianças com o sorriso e a gente poder fazer a alegria deles. Vou compartilhar com meus companheiros quando chegar ao clube”, comentou.