Jogo Bahia x Vasco tem ingressos esgotados para tricolores

A partida entre Bahia e Vasco só acontecerá no dia 28 de agosto, mas os ingressos para a torcida tricolor já estão esgotados. Segundo publicação do clube nas redes sociais, todas as entradas foram vendidas até a tarde desta quarta-feira (17). Restam poucos ingressos para a torcida visitante.

Na manhã desta quarta o Bahia havia informado que quase 40 mil torcedores estavam confirmados para o jogo. Filas foram formadas nos arredores da Fonte Nova desde as 9h, no primeiro dia de venda presencial.

No entanto, ainda há chance de adquirir os ingressos. Será na sexta-feira (19). O clube informou que, nesta data, as entradas que não forem utilizadas pelos patrocinadores serão colocados à venda para a torcida.

Para a torcida vascaína, os bilhetes disponíveis custam R$ 80 / R$ 40 (meia).

????Ingressos esgotados pra Bahia x Vasco, dia 28, no espaço da Nação Tricolor. Última esperança é sexta, quando devem surgir bilhetes não utilizados por patrocinadores, além de eventuais desistências de setor. Novos Sócios Acesso Garantido, por enquanto, também poderão comparecer! pic.twitter.com/u0kszgik32 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 17, 2022

O confronto é uma oportunidade da torcida tricolor bater a marca do jogo contra o CSA, no dia 6 de agosto, quando o time venceu por 1x0 com recorde de público do Bahia no ano: 44.885 pagantes.

O maior público registrado no estádio com mando do Bahia foi diante do Grêmio, em 2019, pela Copa do Brasil. Na ocasião, 46.341 torcedores lotaram a Arena Fonte Nova.