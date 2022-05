Jogo dos desesperados: Vitória recebe o Confiança na Série C

Um duelo de desesperados. É o que vão protagonizar Vitória e Confiança, no Barradão. O confronto das 17h deste domingo (22) reúne dois representantes da zona de rebaixamento que lutam para tirar a corda do pescoço na Série C do Brasileiro. Com apenas quatro pontos, o rubro-negro amarga a 18ª posição. O rival sergipano soma um ponto a mais, está uma colocação acima e vem de triunfo.

A equipe comandada por Fabiano Soares perdeu para o Botafogo-PB na última quarta-feira (18) e tenta uma reabilitação no torneio. O risco de rebaixamento é uma realidade para o Vitória. Presente no Z4 em quatro das seis rodadas que disputou na Série C do Brasileiro, o Leão não briga pelo acesso como o torcedor rubro-negro tanto gostaria, mas sim contra a queda à quarta divisão nacional.

A distância para o G8, grupo dos oito primeiros colocados que brigarão pelas quatro vagas disponíveis na próxima edição da Série B, já é de seis pontos. Para o lanterna da competição é de apenas um. Dono de 10 pontos, o Floresta ocupa a 8ª posição. Em último lugar, o Altos soma três. Com 13, o Mirassol está no topo da tabela.

Mudar o cenário é a missão do Vitória no confronto inédito com o Confiança. As equipes nunca se enfrentam e o primeiro encontro vai acontecer num momento delicado para ambas. Se vencer, o Leão ultrapassa o rival. Se perder, verá um adversário direto na luta contra o rebaixamento abrir mais vantagem.

O técnico Fabiano Soares prometeu mudanças imediatas. Na postura e na escalação. "Medidas serão tomadas porque a camisa do Vitória é muito pesada. Nesse tempo que estive aqui, vi que alguns não conseguiram jogar com a camisa pesada do Vitória. Então alguns vão ter que tomar a frente no domingo para que a gente possa conquistar os três pontos", projetou.

"Temos que aprender a competir, a ter um time mais maduro. A camisa é muito pesada e, às vezes, quando jogamos aqui no Barradão, os jogadores sentem. Isso vai ser corrigido e melhorado. (...) Serão novos tipos de jogadores que coloquem a alma e a força que tem o Vitória", acrescentou o treinador.

Mesmo que não quisesse, Fabiano Soares precisaria mexer no time. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, o lateral direito Iury está fora do jogo. Daniel Bolt deve ficar com a vaga. Recuperado das dores na lombar, Alemão também está à disposição. A tendência é que o técnico faça mudanças em todos os setores.

Uma possível formação do Vitória tem Lucas Arcanjo, Daniel Bolt, Danilo Cardoso, Marco Antônio e Sánchez; João Pedro, Eduardo e Miller; Alisson Santos (Roberto), Rafinha e Guilherme Queiroz.

O Confiança também terá novidade. O zagueiro Adalberto recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para a posição, o técnico Felipe Loureiro tem Nirley, Vinícius Simon e Adryan à disposição.

A equipe sergipana deve ir a campo com Paulo Gianezini, Cascardo, Raphael, Nirley e Rai; Bruno Camilo, Parrudo, Matheuzinho e Ítalo; Baggio e Pedro Oliveira.