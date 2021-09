O novo namoro de Jojo Todynho está dando o que falar. A artista está sendo acusada de se envolver com o namorado de uma manicure enquanto ele ainda estava comprometido. Na manhã deste domingo (5), ela se manifestou nos stories.

"Vocês acham mesmo que eu, Jordana, Jojo Todynho, preciso andar com o macho dos outros? Vagabunda antiga, piranha aposentada. Nunca precisei me deitar com macho de ninguém até porque eu tenho o homem que eu quero, a hora que eu quero e nem tempo eu tenho para isso", disse.

E não parou por aí. "Respeito pela educação que a minha avó e a minha tia me deram. Nunca cobicei nada de ninguém, nunca mexi em nada de ninguém. Estou onde estou porque eu soube plantar e se eu estou colhendo, é por mérito do meu esforço", contou Jojo nos vídeos postados.

"Estou num nível de estresse que não consigo dormir. Então me respeitem, vocês que vêm me xingar. Porque se tem uma coisa que eu sei ser é piranha e vagabunda, nesse quesito eu dou aula. Não preciso andar com macho de ninguém. Eu não sabia que ficante era namorado. Sou mulher solteira. Conheci o digníssimo solteiro", completou a funkeira.

"Não vem de hipocrisia, porque todo mundo tem rabo sujo. E, outra coisa, se eu não fosse quem eu sou, ninguém ia estar falando p**** nenhuma. Então lavem a boca antes de falar de mim. Assunto encerrado. Me respeitem e eu sei me por no meu lugar", finalizou.Jojo Todyinho se revolta após polêmica: 'Nunca precisei deitar com macho de ninguém'