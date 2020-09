Jojo Todynho diz que não quer ficar com ninguém na Fazenda: 'Coração já tem dono'

Quem estava torcendo para que Jojo Todynho ficasse com alguém durante o confinamento na Fazenda teve uma má notícia. A carioca, durante conversa no reality, revelou que não tem interesse em viver um affair dentro da casa.

"Meu coração já tem dono, não vim ficar de têtêtê...", garantiu a funkeira, explicando que brinca com os peões do reality show da Record TV por amizade, mas sem nenhum interesse amoroso.

De acordo com a famosa, ela confessou que "tem fogo" e é "safada nível master", mas que não pretende ficar com os famosos da competição. "Eu vim aqui para as pessoas me conhecerem, e vim com um objetivo bem definido", afirmou.

Jojo Todynho ainda revelou que se mantém em abstinência sexual desde antes mesmo de entrar na Fazenda. "Só tenho raspado a virilha", brincou.