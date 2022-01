Jojo Todynho explica porque subiu no altar do casamento sem sorrir: 'crise'

A artista Jojo Todynho se casou neste sábado (29) no Rio de Janeiro, mas surpreeendeu convidados e internautas ao estar com a expressão fechada no caminho para o altar. Durante o caminho até o altar e por boa parte da cerimônia, ela se manteve sem sorrir e com expressão 'fechada'. Horas depois de toda a celebração, a funkeira explicou o motivo.



“Hoje pra mim foi extremamente emocionante, eu entrei sozinha. (Sem) minha mãe do coração, Maria Helena que faleceu na pandemia, do meu pai. Tô passando mal o dia inteiro, gente, me deu uma crise na hora. Eu pensei que eu ia desmaiar na hora de entrar, porque eu queria estar entrando com ele (meu pai), mas enfim”, explicou.

Jojo Todynho, que se casou com o militar Lucas Souza, destacou que encontrou uma forma de ter a memória dos pais por perto. No buquê da cantora estavam duas imagens, do seu pai e de sua mãe Maria Helena

Emocionada, no vídeo que gravou nas redes sociais para explicar a situação, ela aproveitou o momento para se desculpar e contar um pouco mais sobre a sensação de não ter os pais por perto durante seu casamento.