Jonas chora em vídeo e defende Mari sobre zoofilia: 'Parem de incitar ódio'

Jonas Sulzbach, ex-BBB e namorado da baiana Mari Gonzalez, saiu em defesa dela depois da repercussão sobre comentários que a ex-Panicat fez ao falar de zoofilia. Mari e Felipe conversavam na casa do BBB20 quando falaram do sexo com animais como algo aceitável.

Em vídeo, Jonas afirma que "falta interpretação" para quem entendeu que Mari é a favor de pessoas fazerem sexo com animais. "É muita injustiça o que vocês estão fazendo com a Mari, uma falta de interpretação. Eu não tenho mais vida desde que saiu essa p... de vídeo, parem de incitar o ódio. A gente ama animais", diz ele em trecho do vídeo, em lágrimas.

Mari e Felipe foram chamados ao confessionário essa tarde, mas a câmera foi cortada. Quando os dois saíram, deram a entender que a produção falou do tema com eles.

Na conversa ontem, Mari disse que existe gente que "sente tesão" por animais. "Isso é anormal para gente, mas é normal para um monte de pessoas e está tudo bem. Para mim está tudo bem. Se a pessoa quer comer um animal, tudo bem", afirmou a baiana. Concordando, Felipe relatou um caso: "Os peões da obra em que trabalho já falaram que no Nordeste isso (zoofilia) é normal. O meu funcionário comia cabra. Ele conta".

Os comentários foram criticados pelo público e por ativistas como Luisa Mell, que usou a sua conta no Instagram para repudiar o diálogo de Mari e Felipe. "Tive que assistir para acreditar que a participante do BBB 20, Mari Gonzalez foi capaz de dizer: 'quer comer (no sentido de ter relações sexuais) um animal. Para mim tudo bem. Tá mara'. É inacreditável e inaceitável que tratem zoofilia desta maneira em rede nacional".

Em seguida, Mell esclareceu que não existe sexo com animais, mas, sim uma violência, já que é impossível o consentimento do ato.

"Vocês têm ideia das feridas, dos machucados que já tive o desprazer de ver nas vaginas de cadelas vitimas de estupro! Porque não existe sexo com animais, assim como não existe sexo com crianças! É sempre abuso, violência, estupro...É vergonhoso, é criminoso. Infelizmente muitos animais chegam a óbito depois de ser vítima desta atrocidade... Mari, onde isto é mara? Onde isto é aceitável? Vergonha", encerrou, revoltada, a ativista.