Jonas Esticado rebate acusações e ameaça ex: 'Amanhã venho com provas'

Depois que a ex-mulher, Herica Oliveira, expôs os abusos psicológicos que sofreu enquanto era casada com Jonas Esticado, o cantor resolveu se posicionar e se defender na mídia. De acordo com o sertanejo, a ex-companheira quer ibope dos internautas.

Através dos stories do Instagram, Jonas acusou Herica de ser mentirosa e diz que ficou calado durante muito tempo. "Tentando absorver todos os absurdos e mentiras que eu escutei, mas não se preocupem que amanhã venho com provas e, pela primeira vez, a minha versão", iniciou.

"Durante três anos venho levando calado por acreditar que fosse o resultado de uma mágoa de um passado em que eu tive meus erros, mas isso ultrapassa todos os limites".

Ele ainda acusou a ex de tentar ganhar dinheiro em cima da fama que construiu com o tempo. "Surpreso em ver até onde vai a capacidade do ser humano para conseguir mídia, atenção e dinheiro - dinheiro inclusive que já se tem", alfinetou.

Entenda o caso

Herica, também através das redes sociais, contou que sofreu com o ex-marido durante a época que estava grávida do primeiro filho, aos 19 anos. Segundo a influenciadora, ela foi traída constantemente, inclusive durante o período do resguardo.

"Tive uma depressão pós-parto. No terceiro dia ele foi para o Jonas Sunset, uma festa aqui na cidade. Saiu de casa Às 16h, eu estava operada. Foi uma provação, eu tinha 20 anos. Ele foi lá, cantou, e só chegou às 7h da manhã. Passei a noite inteira com os seios doendo e vazando, operada. Nesse dia eu tive ódio, eu fui desprezada”.