Jorge Gauthier, do CORREIO, é indicado ao Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde e Bem-Estar

O jornalista Jorge Gauthier, apresentador do programa Saúde & Bem-Estar do jornal CORREIO, foi indicado ao Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde e Bem-Estar. Gauthier foi concorre junto com Cinthya Leite (Jornal do Commercio), Carlos Madeiro (Uol Viva Bem e Uol Notícias), Cláudia Brandão (TV Cidade Verde), Nadja Rodrigues (TV Cidade Verde) e Nicolas Paulino (Sistema Verdes Mares) em votação que acontecerá até o dia 14 de agosto. O resultado da premiação será em setembro deste ano.

O Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde e Bem-Estar elegerá os TOP 25 Brasil, os TOP 3 das cinco regiões do país e os veículos TOP 3 em dez categorias: Agência de notícias; Canal Digital; Coluna; Podcast; Programa de Rádio; Programa de TV Aberta; Programa de TV por Assinatura; Site/Blog; Veículo Impresso Especializado; Veículo Impresso Geral.

Gauthier, que desde abril de 2020 apresenta programa semanal toda terça-feira, ao vivo, às 18h no Instagram do jornal para falar sobre saúde, concorre na categoria regional Nordeste. Formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Jorge tem especialização em Jornalismo Científico com ênfase em Saúde pela mesma instituição. “Desde 2009 realizo produções de conteúdo voltadas para as questões de saúde pública, prevenção e cuidados. Nesse momento de pandemia, criamos, no Jornal Correio, o programa semanal através das redes sociais para levar informação em saúde de qualidade para a população que tanto necessita de informações corretas nesse momento”, explica Gauthier.

CLIQUE AQUI PARA VOTAR

A premiação

Em parceria com o grupo Einstein, Jornalistas&Cia e Portal dos Jornalistas, a premiação irá homenagear os profissionais, veículos e programas que mais se dedicaram e se destacaram na cobertura da Crise da Covid-19, seja informando, prestando serviços, combatendo as fake news ou mostrando o drama das milhares de vidas ceifadas ao longo da pandemia e as histórias dos heróis que têm ajudado a salvar outras milhares.

A escolha será por votação direta junto aos jornalistas e profissionais de comunicação e áreas afins, em dois turnos. O primeiro, de livre indicação, ocorreu em julho, período em que jornalistas e profissionais de comunicação puderam indicar até cinco nomes de profissionais e veículos, nas diversas categorias e regiões. A segunda etapa irá até 14 de agosto e reunirá os finalistas para definir os TOP 25 nacionais, os TOP 3 regionais, entre os profissionais, e os veículos TOP 3 nas dez categorias do certame.

No primeiro turno, cada indicação valeu um voto para o veículo ou profissional indicado. No segundo, quando as pessoas deverão indicar a posição de classificação dos escolhidos, a pontuação será a seguinte: 1º lugar, 100 pontos; 2º lugar, 80 pontos; 3º lugar, 65 pontos; 4º lugar, 55 pontos; e 5º lugar, 50 pontos. Os vencedores sairão da composição das pontuações do primeiro e do segundo turnos.

Só será aceito um voto por pessoa, tanto no primeiro quanto no segundo turno, sendo que votação em duplicidade será excluída. O evento de premiação está marcado para 2 de setembro, quando serão conhecidos os veículos e os jornalistas campeões das cinco regiões; e os TOP 5 Brasil, entre os jornalistas.

“Se sempre contou com um significativo e talentoso grupo de profissionais e veículos dedicados à cobertura jornalística, ao longo desses últimos 15 meses a área de saúde e bem-estar consumiu os melhores e mais intensos movimentos de toda a imprensa brasileira, fazendo aflorar uma nova legião de jornalistas especializados. O prêmio é um reconhecimento a todos e também ao jornalismo de excelência”, afirma Eduardo Ribeiro, diretor da Jornalistas Editora, responsável por J&Cia e Portal dos Jornalistas.

“A cobertura de saúde sempre teve um papel fundamental na conscientização da população e no debate sobre os caminhos para promover o acesso e a melhor saúde no País. Em tempos de pandemia, essa missão tornou-se ainda mais evidente e necessária. Com muita coragem e sacrifício pessoal, os jornalistas atuaram em um ambiente polarizado e agressivo, apurando a verdade e disseminando informações que, certamente, ajudaram a salvar vidas. O Einstein é testemunha desse esforço e dedicação, e o prêmio é um reconhecimento a esse trabalho, que ficará marcado na história do jornalismo”, afirma Débora Pratali, diretora de Comunicação do Einstein.