Jornal espanhol afirma que Galo pode liberar Diego Costa se atacante voltar à Europa

Contratado como um dos maiores reforços do Atlético Mineiro para a temporada de 2021, Diego Costa chegou ao clube em agosto com a responsabilidade de ser o camisa 9 da equipe comandada por Cuca. O rendimento, no entanto, não foi o esperado e o jogador já não tem futuro garantido no clube que conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil.

O Galo fez uma temporada quase perfeita. Ganhou jogos e fez a alegria de quem apostou no clube em sites de apostas que oferecem o depósito mínimo bet365. O time só não levou a Libertadores porque acabou eliminado pelo Palmeiras na regra do gol sofrido fora de casa. A expectativa para 2022 é que o time mantenha o bom rendimento e consiga faturar mais conquistas.

Ao que tudo indica, Diego Costa não estará no plantel do clube mineiro. De acordo com o jornal AS, da Espanha, o Galo aceita liberar o centroavante sem custos para um time da Europa. Vale lembrar que Diego jogou quase toda a carreira no Velho Continente, com destaque para sua passagem pelo Atlético de Madrid.

"Diego Costa disputou um total de 19 partidas com o Galo na temporada 2020/2021, nos quais marcou 5 gols e distribuiu 1 assistência Apesar de o ex-atacante do Atlético de Madrid ter conseguido se reconectar com o futebol brasileiro, ele já havia declarado há semanas que seu futuro pode estar longe do Atlético Mineiro", diz um trecho da reportagem do diário AS.

O período assinala ainda que o brasileiro naturalizado espanhol só seria liberado pelo Galo caso houvesse uma proposta de algum time europeu. A ideia do Atlético Mineiro é não dar munição para um rival na disputa por títulos da próxima temporada. Se for negociar com algum clube brasileiro, o Galo exige uma compensação financeira.

Uma das fontes citadas pelo jornal AS é o jornalista brasileiro Jorge Nicola, que em seu canal no Youtube adiantou que Diego Costa deu sinal verde para que seus empresários possam negociar uma transferência para o Corinthians.

O atleta de 33 anos seria mais uma estrela no elenco já consagrado que o time paulista formou até o momento, com nomes como Renato Augusto, Paulinho, William, Giuliano e Roger Guedes.

Ainda assim, é difícil imaginar que essa negociação aconteça sem que o Atlético Mineiro imponha algum tipo de restrição. Diego Costa tem contrato com o Galo até dezembro de 2022, e mesmo sem render o esperado, ainda é um jogador decisivo para os padrões do futebol brasileiro.

Segundo o site goal, a multa rescisória do atacante é equivalente à soma dos salários que o jogador tem a receber até o fim do seu vínculo em Belo Horizonte. Isso significa que o Timão teria de arcar com aproximadamente R$ 16 milhões para ter Diego Costa a partir de janeiro, além de oferecer um salário que supera a casa de R$ 1 milhão por mês.

